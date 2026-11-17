Das sei der volle Fokus ihres Ministeriums. "Wir müssen die Wurzel des Problems beheben", sagte Hubertz. Bauen müsse wieder günstiger werden. Wenn man dort nicht ansetze, könne man sich auch noch so viele Förderprogramme überlegen.

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesbauministerin Verena Hubertz will den Fokus weiter auf die Senkung der Baukosten in Deutschland setzen. "Wir müssen die Baukosten runterbekommen", sagte die SPD-Politikerin beim Tag der Wohnungswirtschaft in Berlin. "Darum wird es im nächsten Jahr gehen."

Der Wohnungsbau in Deutschland stockt seit Jahren, auch weil die Zinsen und Baukosten deutlich angezogen haben.

Der Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW, Axel Gedaschko, forderte einen grundlegenden Kurswechsel in der Wohnungspolitik. Es brauche einfachere Baustandards, verbindliche Genehmigungsfristen und eine verlässliche Finanzierung für Neubau, Klimaschutz und altersgerechten Umbau. "Wir wollen bauen, modernisieren und Quartiere entwickeln. Aber zwischen dem, was sonntags in Reden gefordert wird, und dem, was montags auf der Baustelle noch geht, klafft ein Abgrund", sagte Gedaschko.

Schätzungen zufolge fehlen etwa eine Million Wohnungen in Deutschland. Vor allem in Ballungsräumen ist bezahlbarer Wohnraum knapp. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland so wenige Wohnungen fertiggestellt wie seit dem Jahr 2012 nicht: 206.600 fertige Einheiten bedeuteten einen Rückgang um 18 Prozent zum Vorjahr./cab/DP/jha



