Kursgewinne - Fallende Ölpreise stützen
KORREKTUR/US-Anleihen
- US-Staatsanleihen legten am Montag leicht zu
- Sinkende Ölpreise dämpften die Inflationserwartungen
- Börsensorgen machten sichere Anleihen gefragt
(Die am 16.11.2026 um 17.15 Uhr gesendete Meldung wurde korrigiert. Im 2. Satz muss die Rendite 5,12 Prozent lauten.)
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag etwas zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatspapiere (T-Note-Future) stieg um 0,15 Prozent auf 105,34 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe lag bei 5,12 Prozent.
Ein wenig gestützt wurden die Anleihekurse durch die gesunkenen Rohölpreise. Experten erwarten zunehmend ein Überangebot am Rohölmarkt. Eine Entspannung am Persischen Golf ist allerdings nicht in Sicht. Inflationserwartungen wurden so ein wenig gedämpft.
Die Anleihekurse profitierten auch von den abbröckelnden Aktienmärkten. Vor allem an der schon zuletzt schwachen Technologiebörse Nasdaq standen die Kurse unter Druck. Marktbeobachter verwiesen auf zunehmende Inflations- und Zinssorgen sowie die Unsicherheit vor dem Börsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic und wegen der weiteren Entwicklung beim KI-Halbleitergiganten Nvidia . Die als sicher geltenden Anleihen waren daher gefragt./jsl/he/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,44 % und einem Kurs von 139,9 auf Tradegate BSX (17. November 2026, 18:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,00USD. Von den letzten 5 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 250,00USD was eine Bandbreite von +43,25 %/+79,06 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Anthropic PBC Registered (A) - A42SXH - US03703U1079
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Die Moderation verkommt zu einer Farce und Arschkriecherei für Banken/Broker. Beschämend, dass normale ehrliche Meinungen mit absurdesten Begründungen gelöscht werden, nur weil sie warnend sind und mit dem Hype nicht mitschwimmen. Wie tief kann WO noch fallen? Kein Wunder, dass kaum noch seriöse User in der Community verblieben sind.
Bild: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTvKfNGukp3CO_vER7WyPvsA-dhLpcczzw6Ol-iQ_NaeA&s=10
Als alter Hase denke ich, hier wird man nur 20 % der gezeichneten Stücke bekommen und auch das ist nicht sicher! Risikolos ist das alles auch nicht, denn die Börse ist weiterhin in einem Hypemodus. Habe in den letzten Jahrzehnten auch teilweise IPOs ohne Zeichnungsgewinn mitgemacht, selbst das ist nicht unmöglich. Die Indikation sieht aber aktuell noch nach einem kleinen möglichen Gewinn aus. Das Umfeld ist etwas angespannt, ich würde hier nicht Haus und Hof verwetten.