Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die SELLAS Life Sciences Group Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +80,50 %.

Ein neues 52-Wochen-Hoch prägt den Kurssprung bei SELLAS Life Sciences Group. Zwischenzeitlich liegt die Aktie sogar 279,06 % im Plus, gibt aber einen Teil des Gewinns wieder ab. Ein konkreter Auslöser für die außergewöhnliche Bewegung ist zunächst nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die SELLAS Life Sciences Group Aktie damit um +159,45 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +122,10 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SELLAS Life Sciences Group um +608,19 % gewonnen.

Während SELLAS Life Sciences Group heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der wO USA All Ind. 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,14 %. Damit gehört SELLAS Life Sciences Group heute zu den auffälligeren Werten.

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Die Aktie von SELLAS Life Sciences Group erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 180,67 %. Über 5 Jahre lag sie bei 26,41 %, über 10 Jahre bei -19,87 %.

Informationen zur SELLAS Life Sciences Group Aktie

SELLAS Life Sciences Group entwickelt innovative Immuntherapien gegen Krebs, insbesondere das WT1-gerichtete Galinpepimut-S. Das Unternehmen fokussiert sich auf schwer behandelbare Krebserkrankungen und konkurriert mit großen Pharmaunternehmen in der Immunonkologie. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Spezialisierung auf WT1-gerichtete Therapien, die in Kombination mit anderen Behandlungen eingesetzt werden können.

Es gibt 204 Mio. SELLAS Life Sciences Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,73 Mrd.EUR € wert.

SELLAS Life Sciences Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +159,45 % 1 Monat +122,10 % 3 Monate +80,50 % 1 Jahr +1.492,00 %

Lohnt sich ein Investment in die SELLAS Life Sciences Group Aktie?

Stand: 17.11.2026, 19:00 Uhr

Ob die SELLAS Life Sciences Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SELLAS Life Sciences Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.