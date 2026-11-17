LOS ANGELES, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- Die Öffentlichkeit hat eine neue Möglichkeit, an der Gestaltung der Zukunft des Domainnamenraums des Internets mitzuwirken. Heute eröffnete die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), die globale gemeinnützige Organisation, die das Domain Name System koordiniert, ein Forum für öffentliche Stellungnahmen zu Anträgen im Rahmen des New Generic Top-Level Domains (gTLD) Programms: 2026 Runde.

Das New gTLD Program ist eine von der ICANN-Community getragene Initiative, die die kontinuierliche Erweiterung des Domain Name Systems (DNS) durch die Einführung von neuen gTLDs unterstützt – dem Teil einer Internetadresse, der nach dem letzten Punkt kommt. Ziel des Programms ist es, Vielfalt zu fördern, den Wettbewerb anzuregen und den Nutzen des DNS zu steigern.

Das Antragsfenster für die neue generische Top-Level-Domain (gTLD), das am 12. August 2026 endete, verzeichnete mehr als 1.600 Anträge aus aller Welt. Zu den Anwendungen gehörten weltweit anerkannte Marken, geografische Gebiete und Gemeinschaften. Die Bereitstellung von Mitteln zur Förderung der öffentlichen Beteiligung an diesem Prozess ist ein entscheidender Bestandteil des Multi-Stakeholder-Modells von ICANN, das auf Bottom-up-Ansatz und Konsens basiert.

Im Rahmen des neuen gTLD-Evaluierungsprozesses hat die Öffentlichkeit die Möglichkeit, über das ICANN-Anwendungskommentarforum Application Comment Forum zu den Anträgen Stellung zu nehmen. Die Kommentarfunktion zu den Anträgen bietet der Öffentlichkeit die Möglichkeit, relevante Informationen und Probleme an ICANN, die Antragsteller und die Gutachter weiterzuleiten. Das Forum ist bis zum 16. März 2027 geöffnet. Einzelheiten zur Abgabe eines Kommentars finden Sie im Kommentarforum user guide.

Neben öffentlichen Kommentaren können auch Einwände gegen Anträge eingereicht werden, die auf Grundlage bestimmter rechtlicher Gründe anerkannt werden. Wenn die Zeichenkette (oder der Name) gegen allgemein anerkannte Rechtsnormen der Moral und der öffentlichen Ordnung verstößt; wenn der Name bei den Nutzern Verwirrung stiftet (z. B. Singular versus Plural) oder wenn er gegen geltende Rechte oder gesellschaftliche Normen verstößt – was bedeutet, dass der vorgeschlagene Name eine bestimmte Personengruppe unrechtmäßig ins Visier nimmt oder schädigt –, können Einwände bei den Streitbeilegungsdiensten des Programms eingereicht werden. Informationen zur Einreichung von Einsprüchen finden Sie auf der Webseite für Community-Beiträge des Programms .

Weitere Informationen zu den Transparenz- und Rechenschaftspflichtverpflichtungen von ICANN finden Sie auf dieser Webseite.

Zusätzliche Ressourcen

Informationen über die Bewerbungs- und Bewertungsprozesse für gTLDs finden Sie auf der Website der Runde 2026 . Besuchen Sie regelmäßig die Seite News and Announcements , um die neuesten Updates zu erhalten.

Informationen zu ICANN

Die Aufgabe von ICANN besteht darin, ein stabiles, sicheres und einheitliches globales Internet zu unterstützen. Um eine andere Person im Internet zu erreichen, müssen Sie auf Ihrem Computer oder einem anderen Gerät eine Adresse eingeben – einen Namen oder eine Nummer. Diese Adresse muss eindeutig sein, damit Computer wissen, wo sie einander finden können. ICANN hilft dabei, diese eindeutigen Kennungen weltweit zu koordinieren und zu unterstützen. ICANN wurde 1998 als gemeinnützige Körperschaft im öffentlichen Interesse mit einer Gemeinschaft von Beteiligten aus aller Welt gegründet.

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