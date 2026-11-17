Störung bei Apple-Diensten
- Apple-Dienste wie App Store und Music fielen aus
- Auch die Anmeldung bei iCloud war zeitweise gestört
- Zuvor gab es Ausfälle bei Microsoft und US-Flughäfen
CUPERTINO (dpa-AFX) - Mehrere Online-Dienste von Apple sind von einer weitreichenden Störung lahmgelegt worden. Laut der Status-Webseite des iPhone-Konzerns fielen zunächst unter anderem der App Store und Apple Music aus, die Einwahl in die Accounts beim Online-Angebot iCloud war gestört. Apple teilte dem Wirtschaftssender CNBC mit, Auslöser sei ein internes Update gewesen.
In den vergangenen Tagen hatte es mehrere große technische Störungen gegeben. So fielen Cloud-Angebote von Microsoft wie Online-E-Mail für Stunden aus - weil ein seit Juli schlummernder Programmfehler zuschlug. Am Freitag wurde ein mehrstündiges Startverbot an US-Flughäfen verhängt, weil das Kommunikationssystem bei Arbeiten an seiner Modernisierung überlastet wurde. Am Montag gab es Störungen bei der US-Bank JP Morgan und der Fluggesellschaft United Airlines ./so/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 318,3 auf Tradegate BSX (17. November 2026, 19:45 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Microsoft zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7600 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 662,11USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 625,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 722,00USD was eine Bandbreite von +33,35 %/+54,04 % bedeutet.
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Palantir solide zahlen und Apple auch ob das den Markt langt hmmm mal sehen was der Techbereich diese Woche mit sich bringt hoffe der steigt mal wieder endlich nach wochen.
https://www.heise.de/news/Apple-trotzt-dem-PC-Markteinbruch-11359938.html