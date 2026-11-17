Börsen Update USA - 17.11. - wO USA Ind. 30 schwach -0,42 %
Börsen Update
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der wO USA Ind. 30 steht aktuell (12:27:02) bei 51.374,12 PKT und fällt um -0,42 %.
Top-Werte: SpaceX +1,93 %, Broadcom +1,29 %, Marvell Technology -0,14 %, Berkshire Hathaway Registered (B) -0,20 %, Tesla -0,27 %
Flop-Werte: Anthropic PBC Registered (A) -14,91 %, IonQ -8,17 %, ServiceNow -6,75 %, Strategy Registered (A) -6,35 %, Take-Two Interactive Software -5,17 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 27.208,81 PKT und steigt um +0,03 %.
Top-Werte: Arm Holdings +3,89 %, Astera Labs +2,03 %, SpaceX +1,93 %, Broadcom +1,29 %, Microchip Technology +1,28 %
Flop-Werte: Strategy Registered (A) -6,35 %, Take-Two Interactive Software -5,17 %, Workday (A) -4,98 %, Moderna -4,92 %, Intuit -4,83 %
Der wO USA All Ind. 500 steht aktuell (12:27:03) bei 7.405,44 PKT und fällt um -0,14 %.
Top-Werte: SELLAS Life Sciences Group +193,51 %, BILL Holdings +12,07 %, Lumen Technologies +9,86 %, AECOM +7,94 %, Snap Inc +7,86 %
Flop-Werte: Anthropic PBC Registered (A) -14,91 %, Nextpower -9,06 %, Salesforce -8,30 %, IonQ -8,17 %, Rigetti Computing -7,94 %
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