Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Strategy Registered (A) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +10,81 % bestehen.

Bitcoin verliert die sechste Woche in Folge und fällt zeitweise auf den tiefsten Stand seit Juli. Strategy zählt zu den größten börsennotierten Bitcoin-Haltern und verbindet diesen Bestand mit einem Softwaregeschäft. Die Aktie verzeichnet bereits den dritten Verlusttag in Folge und büßt binnen einer Woche 20,19 % ein.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die Strategy Registered (A) Aktie damit um -20,19 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -26,09 %. Im Jahr 2026 gab es für Strategy Registered (A) bisher ein Minus von -31,97 %.

Während Strategy Registered (A) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,03 %.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Strategy Registered (A)?

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -8,47 %. IBM notiert im Minus, mit -4,19 %. Microsoft notiert im Minus, mit -2,72 %. Oracle verliert -4,44 % SAP notiert im Minus, mit -4,61 %.

Informationen zur Strategy Registered (A) Aktie

Strategy (MicroStrategy, A-Aktie) kombiniert Bitcoin-Treasury mit Software für Business Intelligence und KI-gestützte Datenanalyse. Das Unternehmen zählt zu den größten börsennotierten Bitcoin-Haltern; im BI-Markt konkurriert es mit Microsoft Power BI, Salesforce/Tableau und Qlik, bei Bitcoin-Treasuries etwa mit Metaplanet. Besonderheit ist die Verbindung eines großen Bitcoin-Bestands mit kapitalmarktbasierter Finanzierung und etabliertem Softwaregeschäft.

Es gibt 404 Mio. Strategy Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,68 Mrd.EUR € wert.

Die Aktie von Strategy Registered (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 27,75 %. Über 5 Jahre lag sie bei 7,10 %.

Strategy Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -20,19 % 1 Monat -26,09 % 3 Monate +10,81 % 1 Jahr -49,24 %

Stand: 17.11.2026, 20:00 Uhr

Börsen Update USA - 17.11. - wO USA Ind. 30 schwach -0,42 %

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

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Strategy Registered (A) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die Strategy Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Strategy Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.