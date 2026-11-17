Nvidia: Anleger dürfen sich auf ein Kursspektakel freuen
Das erwartet die Märkte
Optionshändler rechnen nach den Zahlen mit einem Kurssprung von rund 335 Milliarden US-Dollar in die eine oder andere Richtung. Der Gewinn könnte in Zukunft das BIP Thailands oder Österreichs übersteigen.
Nvidia legt am Dienstagnachmittag Zahlen zum dritten Quartal vor, und der Optionsmarkt stellt sich auf einen kräftigen Ausschlag ein. Für Mittwoch preisen Händler laut Susquehanna eine Kursbewegung von 8,5 Prozent in beide Richtungen ein, das entspricht rund 335 Milliarden US-Dollar Börsenwert. Das ist mehr als das Doppelte des üblichen Ausschlags der letzten acht Quartale und mehr als der Gesamtwert von etwa 90 Prozent der S&P-500-Konzerne.
Die Unsicherheit hat einen Grund: Konzernchef Jensen Huang trat vergangene Woche zurück, nachdem Berichte über Affären mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin und einer Untergebenen aufgekommen waren. Finanzchefin Colette Kress führt das Haus kommissarisch. Laut LSEG schrumpfte der Börsenwert von rund 5,8 Billionen Dollar Anfang Oktober auf etwa 3,7 Billionen US-Dollar am Montag, am Montag ging es um 4 Prozent weiter abwärts.
Deutsche-Bank-Analyst Jim Reid rückt die Dimension von Nvidias Wachstum zurecht: Beim ChatGPT-Start im November 2022 verdiente Nvidia rund 5 Milliarden US-Dollar jährlich, heute dürften es über vier Quartale etwa 240 Milliarden sein. Für 2031 erwartet der Konsens gut 625 Milliarden und damit mehr als Saudi Aramcos Rekord von rund 160 Milliarden aus dem Jahr 2022.
"Die Prognose für 2031 entspräche in etwa dem aktuellen jährlichen BIP von Thailand, den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Österreich", so Reid. "Diese Länder haben eine Einwohnerzahl von rund 72 Millionen, 11,5 Millionen bzw. 9,2 Millionen. Nvidia beschäftigte laut seinem letzten Geschäftsbericht rund 42.000 Mitarbeiter. Ja, das sind Äpfel und Birnen – oder vielleicht eher Chips –, aber es verdeutlicht das schiere Ausmaß dessen, was hier vor sich geht."
Die Aktie notiert etwa 35 Prozent unter ihrem Oktober-Hoch, das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis dieser Schätzung liegt bei rund 6. Bei einer Bewertung vom 16-fachen wäre Nvidia das erste Zehn-Billionen-Dollar-Unternehmen.
Chris Grisanti von MAI Capital erwartet Hinweise zu Auftragsbestand, Stornierungen und regulatorischen Verzögerungen bei Rechenzentren. Er hält die Aufregung für übertrieben: Das Wachstum gehe 2027 weiter, und Nvidia sei Monopolanbieter bei Chips.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,61 % und einem Kurs von 139,7EUR auf Tradegate BSX (17. November 2026, 20:08 Uhr) gehandelt.
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