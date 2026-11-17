Das Nvidia-Drama hat heute mit den Zahlen und den Aussagen der Interims-Chefin Kress einen neuen Akt - aber eines ist klar: es sind vor allem die Privatanleger, die die Zeche zahlen! Denn das große institutionelle Geld hat seine Positionen in KI-Aktien extrem reduziert - bei Privatanlegern ist das Gegenteil der Fall. Sie glauben weiter an das Motto "kaufe den Dip" und erkennen die Dramatik der Lage nicht: mit dem Abgang von Jensen Huang von Nvidia ist nicht nur die KI-Zentralbank geschlossen, sondern gerät Nvidia als bis bis vor kurzem noch wertvollstes Unternehmen der Welt in schweres juristisches Fahrwasser. Das weiß auch die neue Nvidia-Chefin - und wird heute alles tun, um sich möglichst nicht angreifbar zu machen. Denn sie war beteiligt am organisierten China-Chip-Schmuggel - umso erstaunlicher, dass Jensen Huang ernsthaft zu glauben scheint, er könnte vielleicht doch an die Spitze des Unternehmens zurück kehren!

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Das Video "Nvidia-Drama: "Blut auf der Straße" - wer die Zeche zahlt!" sehen Sie hier..