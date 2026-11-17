THE WOODLANDS, Texas, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- Strada, ein führendes Unternehmen für Personal-, Gehaltsabrechnungs- und Technologielösungen, das die internationale Personalverwaltung vereinfacht und Workday Platinum Partner ist, erweitert seine KI-gestützten Fähigkeiten zur Transformation der Arbeitswelt und stärkt seine Präsenz im britischen öffentlichen Sektor durch neue Entwicklungen, die auf der Workday Rising EMEA 2026 angekündigt wurden.

"Organisationen stehen unter zunehmendem Druck, die Arbeitsabläufe zu vereinfachen, KI einzusetzen und einen höheren Nutzen aus ihren Technologieinvestitionen zu ziehen", sagte Stephen Dolan, General Manager, Workday Professional Services bei Strada. „Ob es darum geht, die Art und Weise zu verändern, wie Unternehmen Talente gewinnen und binden, unsere Workday-Expertise dem öffentlichen Sektor Großbritanniens zugänglicher zu machen oder intelligente Automatisierung in die Lohnabrechnung einzuführen – unser Fokus liegt darauf, praktische Lösungen zu liefern, die reale Herausforderungen der Belegschaft angehen und unseren Kunden helfen, mit Zuversicht in die Zukunft zu schreiten."

Weiterentwicklung der KI-gestützten Talentakquise mit Workday

Strada ist stolz darauf, bekannt geben zu können, dass es nun in der Lage ist, die KI-gestützten Talentakquise-Lösungen von Workday, einschließlich Workday HiredScore, einzusetzen, und plant, seine Fähigkeiten auf Workday Paradox auszuweiten. Zusammen sind diese Lösungen darauf ausgelegt, Unternehmen dabei zu helfen, die Candidate Experience und die interne Mobilität durch KI-gestützte Technologie zu verbessern.

Strada kombiniert diese Workday-Lösungen mit seinem proprietären, vorkonfigurierten Recruiting-Framework, Integrationsvorlagen und branchenführenden Assessment-Partnern, um die Implementierung zu beschleunigen, die Einstellungszeit um 75 % zu verkürzen und Talent- und Recruiting-Teams dabei zu unterstützen, effizientere und personalisierte Kandidatenerlebnisse zu bieten.

Erweiterung des Zugangs für den britischen öffentlichen Sektor durch G-Cloud 15

Strada hat sich einen Platz im G-Cloud 15-Rahmenvertrag der britischen Regierung gesichert und bietet damit berechtigten Organisationen des öffentlichen Sektors einen etablierten Beschaffungsweg für seine Workday-Dienste. Diese Leistungen umfassen Beratung, Implementierung, Anwendungsmanagement (AMS), Optimierung und Lohnabrechnung und unterstützen die Modernisierung der HR-, Lohn- und Finanzprozesse.