Anzeige/Werbung – Im Auftrag von Gold Royalty Corp. und OR Royalties Inc. SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden Unternehmen entgeltliche IR-Beraterverträge. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 19.11.2026, 11:10 Uhr Berlin/Zürich ·

Gold und Kupfer unter Druck

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

im Oktober fiel der Goldpreis in US-Dollar um 6,3 Prozent, berichtet der World Gold Council. Die US-Verbraucherpreise stiegen im selben Monat saisonbereinigt um 0,4 Prozent gegenüber September, ohne Energie und Nahrungsmittel um 0,3 Prozent.

Der offizielle LME-Kassapreis für Kupfer sank laut International Copper Association Australia vom 29. Oktober bis zum 10. November um 3,9 Prozent. Die Internationale Energieagentur erwartet im Szenario der angekündigten Politik bis 2040 rund sieben Millionen Tonnen mehr Kupfernachfrage. Ein Treiber ist der Stromnetzausbau.

Royalty-Gesellschaften beziehen Förderabgaben und Metalllieferungen aus Verträgen mit Minenbetreibern. Bei einer Net-Smelter-Return-Royalty bemisst sich die Zahlung am Verkaufserlös abzüglich vertraglich vereinbarter Kosten. Streams gewähren Bezugsrechte gegen eine Vorauszahlung und laufende Zahlungen.

Gold Royalty kauft zwei Rechte in Nevada

Gold Royalty - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty ... - meldete am 4. November einen Quartalsumsatz von 10,2 Millionen US-Dollar und 2.689 Goldäquivalent-Unzen (GEOs). Nach 6.366 GEOs bis September bestätigte das Management das Jahresziel von 7.500 bis 9.300 GEOs.

Für insgesamt 800.000 US-Dollar erwarb Gold Royalty im Juli zwei Net-Smelter-Return-Royalties in Nevada. Die Sätze betragen zwei Prozent für Sterling und 0,5 Prozent für Teile von Granite Creek. Hinzu kommt im Portfolio ein Kupferstream auf die Mine Vareš in Bosnien und Herzegowina.

OR Royalties erweitert sein Portfolio in Chile

OR Royalties - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/or-royalties ... - hält nach eigenen Angaben mehr als 200 Royalties, Streams und ähnliche Rechte. Am 11. November meldete die Gesellschaft für die ersten neun Monate 290,9 Millionen US-Dollar Umsatz und 232,6 Millionen US-Dollar operativen Cashflow. Das waren 56 beziehungsweise 44 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Im dritten Quartal sank der Nettogewinn im Jahresvergleich um 33 Prozent.

Im August weitete OR Royalties für 15 Millionen US-Dollar seine Costa-Fuego-Royalties auf La Verde in Chile aus. Die Rechte erfassen ein Prozent der zahlbaren Kupferproduktion und drei Prozent der zahlbaren Goldproduktion. Für das vierte Quartal beschloss die Gesellschaft eine Dividende von 0,065 US-Dollar je Aktie.

Fazit: Vom Lizenzrecht zum laufenden Erlös

Zwei Unternehmen, die ihre Strategie für zukünftige Erlöse konsequent weiterverfolgen: Gold Royalty erweitert sein Nevada-Portfolio. OR Royalties weitet seine Rechte auf das chilenische Gold- und Kupferprojekt La Verde aus.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen:

https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/

https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/or-royalties-inc/

Weiterführende Informationen bietet unser Edelmetallreport:

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2 ...

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

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Videos und Interviews:

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Rohstoff-Reports:

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Roadshows:

https://www.european-roadshows.com/de/

Quellen: World Gold Council, Goldmarktkommentar, 05.11.2026 · BLS, US-Verbraucherpreise im Oktober, 10.11.2026 · International Copper Association Australia, Marktbericht, 12.11.2026 · IEA, Global Critical Minerals Outlook, 16.07.2026 · Gold Royalty, Q3- und Neunmonatsergebnisse, 04.11.2026 · Gold Royalty, SEC-Filing mit Q3-Zwischenabschluss, 04.11.2026 · DPM Metals, Q3-Ergebnisse und Vareš-Konzession, 12.11.2026 · Gold Royalty, Royalty & Streaming 101 · OR Royalties, MD&A zum 30.09.2026 · OR Royalties, Quartals- und Neunmonatsergebnisse, 11.11.2026. Titelbild: KI-generierte Symbolillustration.

Transparenz und Interessenkonflikte

Ersteller und Verbreiter: SRC swiss resource capital AG. Autorin: Ingrid Heinritzi. Besprochene Emittenten: Gold Royalty Corp. (NYSE American: GROY, WKN: A2QPLC, ISIN: CA38071H1064) und OR Royalties Inc. (TSX und NYSE: OR, WKN: A417BX, ISIN: CA68390D1069). SRC verbreitet den Beitrag im Namen beider Emittenten und wird aus den entgeltlichen IR-Beraterverträgen vergütet. Die Vertragsbeziehungen begründen ein wirtschaftliches Interesse an einer positiven Darstellung.

Die Autorin und SRC halten keine Positionen in den besprochenen Emittenten. Beteiligung eines Emittenten an SRC von mindestens 5 Prozent: nein. Market-Making-, Lead-/Co-Lead-Manager- und Investmentbanking-Beziehungen: nein. Weitere relevante Interessen: keine. Vorabprüfung durch die Emittenten: Die Emittenten haben den Artikel nicht vorab zur Prüfung und/oder Freigabe erhalten. Anwendbarkeit § 18 Abs. 2 MStV / verantwortliche Person: Marc Ollinger, CEO der SRC. Redaktionell verantwortlich laut SRC-Impressum: Marc Ollinger, SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz.

Methodik und Risiken

Redaktionsstand und Quellenstichtag: 17.11.2026, 10:01 Uhr MEZ. Die Redaktion hat veröffentlichte Marktquellen und Emittentenangaben abgeglichen. Gold Royalty berechnet GEOs, indem es seine kombinierte Kennzahl aus Umsatz, Zahlungen aus Landvereinbarungen und Zinsen durch den durchschnittlichen Goldpreis des jeweiligen Zeitraums teilt. GEOs sind eine unternehmensspezifische Rechengröße außerhalb der IFRS und weisen keine eigene Minenproduktion aus. Der Artikel enthält keine eigene Unternehmensbewertung.

Alastair Still, P.Geo., Director of Technical Services bei Gold Royalty, prüfte die technischen Angaben der Mitteilung vom 4. November 2026. Guy Desharnais, Ph.D., P.Geo., Vice President Project Evaluation bei OR Royalties, prüfte die wissenschaftlichen und technischen Angaben der Mitteilung vom 11. November 2026. Beide sind als Qualified Persons nach NI 43-101 in den jeweiligen Originalmeldungen benannt und für die Emittenten tätig. Ihre Prüfung bezieht sich auf die Originalmeldungen.

Die Einnahmen sind von Metallpreisen, Wechselkursen, der Förderleistung und Zahlungsfähigkeit der Betreiber, der vertraglichen Bemessungsgrundlage und der Konzentration auf einzelne Minen abhängig. Bei Entwicklungsprojekten beeinflussen Finanzierung, Genehmigungen und Baufortschritt den möglichen Beginn künftiger Zahlungen. Unternehmensprognosen beruhen auf Annahmen und können von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Laut Betreiber DPM Metals lief der Betrieb in Vareš am 12. November weiter. Die Behörden überprüfen die Konzessionsvereinbarung und zugehörige Rechtsakte nach einem Urteil des Verfassungsgerichts.

Hinweise und Haftung

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Beabsichtigte Zielmärkte sind Deutschland, Österreich und die Schweiz. Eine tatsächliche Beschränkung der Verbreitung auf diese Länder wird nicht behauptet. KI wurde zur Recherche, redaktionellen Bearbeitung und Bilderstellung eingesetzt. Das Titelbild ist eine Symbolillustration einer fiktiven Industriehalle. Die menschliche Schlussprüfung und die redaktionelle Verantwortung für die Veröffentlichung liegen bei SRC. © 2026 SRC swiss resource capital AG. Weiterverbreitung mit Zustimmung oder gesetzlicher Erlaubnis.