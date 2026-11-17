Euro stabilisiert sich etwas
Devisen
- Euro stabilisiert sich nach Tief seit April 2025
- ZEW-Prognosen erreichen höchsten Stand seit Februar
- US-Inflation und Fed-Signale stärken den Dollar
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag nach dem tiefsten Stand seit April 2025 etwas stabilisiert. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1012 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0989 (Montag: 1,1014) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,9100 (0,9079) Euro gekostet.
Eine klare Richtung fehlte am Devisenmarkt. Die im Oktober etwas stärker als erwartet gestiegenen Einzelhandelsumsätze stützten den Dollar nur vorübergehend. Die Industrieproduktion war im vergangenen Monat unerwartet zurückgegangen.
Doch auch der Euro konnte nicht von überraschend guten Konjunkturdaten aus Deutschland profitieren. Die Einschätzung von Finanzexperten und Analysten zur Konjunktur in Deutschland hat sich stärker als erwartet verbessert. Die ZEW-Erwartungen stiegen im November auf den höchsten Stand seit Februar.
"Mit Blick nach vorn bleiben die Aussichten günstig", kommentierte Volkswirtin Felicitas Henze von der Deutschen Bank. Die zuletzt soliden Auftragseingänge und gut gefüllten Auftragsbücher sprächen für eine weitere Erholung der Industrieproduktion. "Zugleich dürfte der Fiskalimpuls zunehmend in der Realwirtschaft ankommen und die Investitionstätigkeit stützen", schrieb Henze.
Zuletzt war der Euro deutlich gesunken. Durch eine überraschend hohe Inflation in den Vereinigten Staaten und Aussagen aus den Reihen der Notenbank Fed waren jüngst Spekulationen auf steigende Zinsen in den USA verstärkt worden, was dem Dollar Auftrieb bescherte und den Euro im Gegenzug unter Druck setzte./jsl/gl/he
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4-Stunden-Chart: Pendelphase unter 1,10, Druck nach unten
Nach dem schwachen Wochenstart hat der Kurs unterhalb der 1,10er-Marke eine Pendelphase begonnen. Die Erholung vom Dienstag endete unter 1,1050, im frühen Handel am Mittwoch gibt EUR/USD bei 1,0982 nach.
Der Druck nach unten dürfte weiteren Abgabedruck ankündigen. Das Signal mit Zielen im Bereich von 1,09 bleibt aktiv.
Bild: https://www.tradingview.com/x/zMIQWNIh/
Danke für die Einordnung. Ich schaue mir denselben Markt über den Euro-Future an (6E, Dezember-Kontrakt), da sieht das Mittwochstief so aus:
Im Future lief der Rücksetzer bis rund 1,1143 und hinterließ dort eine Kerze mit langem unterem Docht — der Verkaufsdruck war also da, hat aber nicht getragen. Von diesem Punkt aus kamen rund 120 Ticks Erholung in zweieinhalb Tagen. Deckt sich mit Ihrem “abgefangen und direkt zurückgekauft”.
Was mir dabei aufgefallen ist und wofür ich gern eine zweite Meinung hätte: Ich habe am Wochenende nicht nur den Euro angeschaut, sondern auch die Futures auf australischen und kanadischen Dollar, Yen, neuseeländischen Dollar und Franken. Alle sechs haben in der zweiten Wochenhälfte gegen den Dollar zugelegt, am deutlichsten Franken und Kanada.
Das spricht aus meiner Sicht dafür, dass die Bewegung weniger vom Euro kam als vom Dollar — trotz Verbraucherpreisen, Erzeugerpreisen und Einzelhandel allesamt über Erwartung. Den Ausschlag scheint eher die zweite Reihe gegeben zu haben: Einzelhandels-Kontrollgruppe nur plus 0,1 Prozent, Philadelphia-Fed auf 20,9 nach 37,8, und die zehnjährige Rendite von 5,24 auf 5,09 zurück.
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EUR/USD Prognosen Update
Der Kursverlauf hat sich in den vergangenen Wochen an der 1,15er-Marke gestützt und das Januartief getestet. Dort zeigt sich in der laufenden Woche nach einem zurückgewiesenen Ausbruch über das Vorwochenhoch zunächst Unterstützung, sodass der Markt am heutigen Mittwoch auf einen nächsten Test des 1,1600er-Bereichs abzielen könnte.
Mögliche Tagesspanne: 1,1560 bis 1,1620
Nächste Widerstände: 1,1585 = Vorwochenhoch | 1,1742
Wichtige Unterstützungen: 1,1575 | 1,1511 = Vorwochentief | 1,1410