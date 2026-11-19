Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von GoldMining Inc. · Bezahlte Beziehung: Zwischen SRC swiss resource capital AG und GoldMining Inc. besteht ein entgeltlicher IR-Vertrag. · Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG · Verfasser: freier Journalist · Erstveröffentlichung: 19.11.2026, 05:30 Uhr Berlin/Zürich

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

GoldMining Inc. (WKN: A2DHZ0) verlagert bei seinem zu 100 % eigenen Goldprojekt São Jorge im brasilianischen Bundesstaat Pará den Schwerpunkt zunehmend von der reinen Exploration zur konkreten Projektentwicklung. Zwei Pressemitteilungen vom 28. Oktober und 5. November 2026 markieren dabei zusammengehörige Schritte: Der Beginn einer Pre-Feasibility Study (PFS) und eines Verdichtungsbohrprogramms wird nun durch Umwelt- und Sozialstudien sowie die Einbindung spezialisierter Ingenieurbüros ergänzt. Für Anleger ist diese Kombination wichtiger als ein einzelner hochgradiger Bohrtreffer, weil sie die Voraussetzungen deutlich verbessern.

Drei Bohrgeräte sollen die Ressource belastbarer machen

Seit Ende Oktober laufen auf São Jorge drei Diamantbohrgeräte. Das zunächst geplante Programm umfasst 6.000 Bohrmeter. Bereits am 5. November meldete das Unternehmen, dass mehr als 1.000 Meter gebohrt worden seien. Die Bohrungen sollen vor allem das Raster in bislang weniger dicht untersuchten Bereichen der Lagerstätte verkleinern. Im Mittelpunkt stehen Zonen, die gegenwärtig als Inferred Mineral Resources klassifiziert sind, insbesondere an den Rändern des stärker mineralisierten Kerns.

Quelle: GoldMining Inc., Infill-Bohrungen 2026 bei São Jorge

Durch zusätzliche geologische Daten möchte GoldMining die Kontinuität besser nachweisen und möglichst große Teile der innerhalb der geplanten Tagebaugrube gelegenen Ressourcen in die Kategorien angezeigt oder gemessen überführen. Das ist für die nächste Studienphase wesentlich: vermutete-Ressourcen besitzen eine geringere geologische Sicherheit und dürfen grundsätzlich nicht als Grundlage einer Mineralreserve in einer PFS dienen.

Die neuen Bohrkerne dienen zugleich der Mineralogie und Metallurgie. Geplant sind zusätzliche Tests, um den geeigneten Aufbereitungsprozess und die erreichbaren Goldausbringungsraten genauer zu bestimmen. Hinzu kommen geotechnische Untersuchungen zur Stabilität der künftigen Tagebauwände und wichtiger Anlagenstandorte. Auch hydrogeologische Untersuchungen sowie sogenannte Condemnation-Bohrungen unter vorgesehenen Infrastrukturflächen sind Teil der Vorbereitung. Letztere sollen ausschließen, dass bedeutende mineralisierte Bereiche durch den Anlagenbau blockiert werden.

Die PFS soll aus Modellannahmen ein robusteres Projekt machen

GoldMining hat die Machbarkeitsvorstudie (PFS) offiziell gestartet und erwartet ihren Abschluss nach aktueller Planung im ersten Halbjahr 2028. Mit SLR Consulting wurde ein international tätiges Ingenieurunternehmen beauftragt, das die multidisziplinären technischen und metallurgischen Arbeiten von Belo Horizonte aus leiten soll. SLR kennt São Jorge bereits aus dem bestehenden technischen Bericht und der Ressourcenschätzung.

Die PFS soll das Tagebaukonzept konkretisieren, die optimale Aufbereitung bestimmen sowie Investitions- und Betriebskosten belastbarer abschätzen. Im Unterschied zu einer Preliminary Economic Assessment (PEA) muss sie auf einer ausreichend sicheren Ressourcengrundlage aufbauen und ist ein wichtiger möglicher Schritt zur erstmaligen Ausweisung wirtschaftlich gewinnbarer Reserven.

Vor allem ist der Zeitpunkt bemerkenswert. GoldMining (WKN: A2DHZ0) beschränkt sich nicht auf eine neue Berechnung des theoretischen Projektwerts, sondern lässt die geologischen, metallurgischen und technischen Voraussetzungen parallel untersuchen. Dadurch können Chancen früh erkannt, aber auch Schwachstellen offengelegt werden – etwa bei der Grubengeometrie, den Abraumverhältnissen oder den tatsächlichen Verarbeitungskosten.

Umwelt- und Sozialstudien laufen parallel an

GoldMining hat zudem CLAM Environmental beauftragt, die umweltbezogenen und sozioökonomischen Basisuntersuchungen durchzuführen. Diese Daten sollen in die brasilianische Umweltverträglichkeitsprüfung (EIA) und den zugehörigen Umweltverträglichkeitsbericht (RIMA) einfließen. Beide sind Bestandteile eines mehrstufigen Genehmigungsprozesses.

CLAM verfügt laut Unternehmensangaben über langjährige Erfahrung im brasilianischen Bergbausektor und war auch am benachbarten Projekt Tocantinzinho mit Umweltarbeiten befasst. São Jorge liegt im Goldbezirk Tapajós, nahe der regionalen Fernstraße BR-163. Bestehende Straßen- und Strominfrastruktur können spätere Entwicklungsarbeiten erleichtern, beseitigen jedoch nicht die Anforderungen an Wasserhaushalt, Abraum- und Rückstandsmanagement, Biodiversität sowie die Einbindung betroffener Gemeinden.

Die vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie liefert gute Ausgangsbasis

Warum sich GoldMining Inc. (WKN: A2DHZ0) auf São Jorge konzentriert, erklärt die PEA vom 11. Juni 2026. Sie modelliert einen konventionellen Tagebau mit einer Aufbereitungsleistung von 5.500 Tonnen pro Tag, entsprechend etwa 1,9 Millionen Tonnen pro Jahr, und einer geplanten Betriebsdauer von 10,6 Jahren. Die durchschnittliche jährliche Goldproduktion wird darin auf rund 51.250 Unzen geschätzt. Eine Kombination aus Schwerkrafttrennung und Laugung soll modellhaft eine Goldausbringung von 90 Prozent ermöglichen.

Für den Basisfall mit einem angenommenen Goldpreis von 3.500 US-Dollar je Unze errechnet die PEA einen Nachsteuer-Kapitalwert (NPV5) von 532,5 Millionen US-Dollar und eine projektbezogene interne Verzinsung nach Steuern von 42,4 Prozent. Die anfänglichen Investitionen werden auf 202,2 Millionen US-Dollar einschließlich Reserve für Unvorhergesehenes geschätzt. Hinzu kommen im PEA-Modell 53,0 Millionen US-Dollar an laufenden Investitionen und 12,0 Millionen US-Dollar für die Stilllegung, zusammen 267,2 Millionen US-Dollar über die modellierte Minenlaufzeit. Über die angenommene Minenlaufzeit liegen die modellierten All-in Sustaining Costs (AISC) bei 1.464 US-Dollar je zahlbarer Unze. Die geschätzte Amortisationszeit beträgt 2,83 Jahre. Die PEA ist vorläufiger Natur und bezieht auch Inferred-Ressourcen ein, die geologisch als zu unsicher gelten, um wirtschaftliche Annahmen auf sie anzuwenden und sie als Mineralreserven einzustufen. Es gibt keine Gewissheit, dass die Ergebnisse der PEA erreicht werden.

Ressourcenbasis: 624.000 Unzen Indicated, 129.000 Unzen Inferred

Die der PEA zugrunde liegende, auf einen Tagebau begrenzte Ressourcenschätzung umfasst 19,418 Millionen Tonnen mit 1,00 Gramm Gold je Tonne in der Kategorie Indicated, entsprechend rund 624.000 enthaltenen Unzen Gold. Hinzu kommen 5,557 Millionen Tonnen mit 0,72 Gramm je Tonne beziehungsweise rund 129.000 Unzen in der Kategorie Inferred. Die Zahlen stammen aus der bestehenden Ressourcengrundlage und sind keine neuen Bohrergebnisse der Oktober- oder Novembermeldungen. Die Schätzung stammt aus dem technischen Bericht mit Stichtag 28. Januar 2025.

Für die PFS ist vor allem entscheidend, welcher Anteil des bislang nur abgeleiteten Materials geologisch ausreichend abgesichert werden kann. Eine höhere Kategorie verbessert die technische Planbarkeit, führt aber nicht automatisch zu zusätzlichen Unzen oder höheren Goldgehalten. Ebenso wenig sind die derzeit ausgewiesenen Ressourcen bereits Reserven. GoldMining nennt für São Jorge bislang keine Mineralreserven.

Das Unternehmen verfügt darüber hinaus über weitere Gold- und Gold-Kupferprojekte in Nord- und Südamerika. Das kann strategische Optionen eröffnen, bedeutet aber auch, dass die Gesellschaft Kapital und Managementressourcen auf verschiedene Entwicklungsstufen verteilen muss. São Jorge ist derzeit eines der Projekte, an denen sich der Übergang vom breit aufgestellten Ressourcenportfolio zur konkreteren Projektentwicklung besonders gut beobachten lässt.

Von GoldMining bezahlte Anzeige. Der nachfolgende von Commodity-TV produzierte Beitrag erscheint im Auftrag von GoldMining.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/goldmining-ceo-update-why-sao-jorge- ...

Fazit: GoldMining vor wichtigen Projektmeilensteinen

Mit dem Start der PFS, drei aktiven Bohrgeräten und dem parallelen Beginn der Umwelt- und Sozialstudien gewinnt São Jorge an technischer Substanz. Die bereits vorliegende PEA liefert einen wirtschaftlich interessanten Ausgangspunkt. Die Lage an vorhandener Verkehrsinfrastruktur könnte Vorteile bieten. Gelingt die geplante Ressourcenaufwertung und bestätigen neue metallurgische sowie geotechnische Untersuchungen die bisherigen Annahmen, könnte GoldMining die Grundlage für eine spätere Minenentscheidung deutlich stärken.

GoldMining Inc. (WKN: A2DHZ0) hat bei São Jorge somit einen nachvollziehbaren Schritt von der Exploration zur systematischen Projektprüfung vollzogen. Der eigentliche Wert der beiden Meldungen liegt weniger in neuen Goldunzen als in der Vorbereitung belastbarerer Ressourcen-, Kosten- und Genehmigungsgrundlagen. Damit ist GoldMining dabei von einem Explorer zum Developer zu werden.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen und Methodik (Redaktionsstand 17.11.2026, 10:30 Uhr MEZ): GoldMining Inc., Unternehmensmeldungen vom 28.10.2026 (https://www.goldmining.com/news/index.php?content_id=734) und 05.11.2026 (https://goldmining.com/news/index.php?content_id=738); PEA-Mitteilung vom 11.06.2026 (https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1538847/000143774926020227/ex_ ...), technischer NI-43-101-Bericht mit Wirksamkeitsdatum 09.06.2026. Alle Projektzahlen sind Unternehmens- beziehungsweise Studienangaben; keine eigene technische Begutachtung oder unabhängige Unternehmensbewertung durch SRC.

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Dieser Beitrag ist eine als Anzeige/Werbung gekennzeichnete werbliche Kapitalmarkt- und Kommunikationsmitteilung über GoldMining Inc. (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG; WKN: A2DHZ0; ISIN: CA38149E1016). Er stellt weder eine unabhängige Finanzanalyse noch eine individuelle Anlageberatung, eine persönliche Anlageempfehlung oder ein Angebot beziehungsweise eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren dar. Eine Prüfung persönlicher Anlageziele oder der Risikotragfähigkeit der Leser findet nicht statt. Der Beitrag wurde im Auftrag von GoldMining Inc. erstellt. Zwischen SRC swiss resource capital AG und GoldMining Inc. besteht ein entgeltlicher IR-Vertrag.

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Quellen, technische Angaben und Studien

Redaktionsstand: 17. November 2026, 10:30 Uhr MEZ. Grundlage sind insbesondere die Unternehmensmeldungen von GoldMining Inc. vom 28. Oktober und 5. November 2026 sowie die PEA-Mitteilung vom 11. Juni 2026 und der zugehörige NI-43-101-Bericht. Die Angaben zu Ressourcen, Bohrungen, Metallurgie, Projektplanung und Wirtschaftlichkeit stammen aus veröffentlichten Unternehmens- und Studienunterlagen. SRC hat keine eigene Bohrkernprüfung, Ressourcenschätzung, metallurgische Untersuchung, Machbarkeitsstudie oder unabhängige Bewertung vorgenommen. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven. Inferred-Ressourcen weisen erhöhte geologische Unsicherheit auf; die PEA berücksichtigt solche Ressourcen und ihre modellierte Wirtschaftlichkeit ist nicht gesichert. Die Unternehmensmeldungen nennen Imola Götz, M.Sc., P.Eng., F.E.C., Vice President Project Development, als Qualified Person nach NI 43-101; ihre Prüfung von Unternehmensangaben stellt keine unabhängige technische Verifizierung durch SRC dar. Die PFS wurde nach Unternehmensangaben begonnen und ist nicht abgeschlossen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und projektspezifische Risiken

Aussagen über Ressourcenaufwertung, Bohrergebnisse, metallurgische Ausbringung, PFS-Abschluss im ersten Halbjahr 2028, Genehmigungen, Finanzierung, Bau, Produktion und Wirtschaftlichkeit sind Erwartungen beziehungsweise Modellannahmen, keine zugesicherten Ergebnisse. Die tatsächliche Entwicklung kann wesentlich abweichen, unter anderem wegen geologischer und metallurgischer Ergebnisse, Tagebaugeometrie, Abraumverhältnissen, Wasser- und Umweltauflagen, sozialer Akzeptanz, behördlicher Entscheidungen, Bau- und Betriebskosten, Goldpreis, Wechselkursen und Kapitalverfügbarkeit. Kapitalerhöhungen können Aktionäre verwässern; ein vollständiger Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Die in der PEA genannte interne Verzinsung ist eine Projektrechengröße und keine prognostizierte Aktienrendite.

Regulatorische Transparenz, Aktualität und KI

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