Obwohl die IONOS Group Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +4,87 %.

Der Abwärtstrend bei IONOS Group setzt sich mit dem dritten Verlusttag in Folge fort. Einen konkreten Auslöser für den Kursrückgang gibt es zunächst nicht. Trotz der jüngsten Verluste liegt die Aktie seit Jahresbeginn noch 30,29 % im Plus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die IONOS Group Aktie damit um +0,86 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,54 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in IONOS Group eine positive Entwicklung von +30,29 % erlebt.

Zum Vergleich: Der MDAX notiert heute lediglich -0,40 % im Plus-Minus-Bereich. IONOS Group entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

Die Aktie von IONOS Group erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 38,43 %.

IONOS Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,86 % 1 Monat +3,54 % 3 Monate +4,87 % 1 Jahr +34,02 %

Informationen zur IONOS Group Aktie

Stand: 17.11.2026, 21:00 Uhr

IONOS Group ist ein führender europäischer Anbieter von Webhosting und Cloud-Diensten, bekannt für seinen personalisierten Kundenservice und benutzerfreundliche Plattformen, insbesondere für KMUs. Hauptkonkurrenten sind GoDaddy, Bluehost und AWS.

Es gibt 140 Mio. IONOS Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,90 Mrd.EUR € wert.

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Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Lohnt sich ein Investment in die IONOS Group Aktie?

Ob die IONOS Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IONOS Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.