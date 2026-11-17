GEA Group: Wandelanleihe über 300 Mio. Euro erfolgreich platziert
GEA stärkt seine Finanzbasis: Eine neue Wandelanleihe bringt 300 Mio. Euro ein. Das Kapital soll allgemeinen Unternehmenszwecken dienen – möglicherweise auch dem Aktienrückkauf.
Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER
- GEA hat erfolgreich eine **Wandelschuldverschreibung über insgesamt 300 Mio. Euro** mit Fälligkeit 2031 platziert.
- Die fünfjährige, unbesicherte und nicht nachrangige Anleihe ist in GEA-Aktien wandelbar; das Bezugsrecht bestehender Aktionäre wurde ausgeschlossen.
- Der Kupon beträgt **1,25 % pro Jahr**, zahlbar halbjährlich. Bei Fälligkeit am **24. November 2031** werden nicht zuvor gewandelte oder zurückgekaufte Schuldverschreibungen zu **107,296 % des Nennbetrags** zurückgezahlt.
- Der anfängliche Wandlungspreis liegt bei **94,7044 Euro** je Aktie und enthält eine Wandlungsprämie von **37,5 %** über dem Referenzaktienkurs.
- GEA will den Emissionserlös für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden, darunter möglicherweise zur Finanzierung eines Teils des im August 2026 angekündigten Aktienrückkaufprogramms.
- Die Abwicklung ist voraussichtlich um den **24. November 2026** vorgesehen. GEA plant, die Anleihe anschließend in den Frankfurter Freiverkehr einbeziehen zu lassen.
Der Kurs von GEA Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 69,38EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,28 % im
Minus.
3 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 69,60EUR das entspricht einem Plus von +0,32 % seit der Veröffentlichung.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 26.038,00PKT (-1,75 %).
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