GEA Group: Wandelanleihe über 300 Mio. Euro erfolgreich platziert 101 0 Kommentare

GEA stärkt seine Finanzbasis: Eine neue Wandelanleihe bringt 300 Mio. Euro ein. Das Kapital soll allgemeinen Unternehmenszwecken dienen – möglicherweise auch dem Aktienrückkauf.

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Verfasst von wO Newsflash

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