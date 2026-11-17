GEA Group platziert 300-Mio.-Euro-Wandelanleihe mit 5 Jahren Laufzeit
300 Millionen Euro für GEA: Eine mehrfach überzeichnete Wandelanleihe stärkt den finanziellen Spielraum des Konzerns. Zugleich unterstützt GEA mit einer Spende Bildungsprojekte von UNICEF.
Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER
- GEA hat eine fünfjährige Wandelanleihe über insgesamt 300 Millionen Euro erfolgreich platziert; die Nachfrage war hoch und die Emission mehrfach überzeichnet.
- Die Anleihe richtet sich an institutionelle Investoren, wurde zum Nennwert ausgegeben und ist mit einem Kupon von 1,25 Prozent pro Jahr ausgestattet.
- Der anfängliche Wandlungspreis beträgt 94,7044 Euro – eine Prämie von 37,5 Prozent gegenüber dem Referenzkurs. Fälligkeit ist am 24. November 2031; ohne vorherige Wandlung oder Rückzahlung erfolgt die Rückzahlung zu 107,296 Prozent des Nennwerts.
- GEA will die Erlöse für allgemeine Unternehmenszwecke nutzen, darunter zur teilweisen Finanzierung des im August 2026 angekündigten Aktienrückkaufprogramms.
- Im Zusammenhang mit der Emission spendet GEA 300.000 Euro an UNICEF Deutschland. Die Spende unterstützt Bildung für Kinder in Krisensituationen, unter anderem über „School-in-a-Box“.
- Die Anleihe kann in neue und/oder bestehende GEA-Aktien gewandelt werden und soll in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.
Der Kurs von GEA Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 69,38EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,28 % im
Minus.
2 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 69,60EUR das entspricht einem Plus von +0,32 % seit der Veröffentlichung.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 26.042,00PKT (-1,74 %).
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