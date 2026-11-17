Alzchem Group: 2. Zwischenmeldung zum Aktienrückkaufprogramm
Alzchem treibt den Aktienrückkauf voran: In der zweiten Programmwoche erwarb das Unternehmen 21.708 eigene Aktien für rund 3,07 Millionen Euro.
Foto: adobe.stock.com
- Alzchem Group AG veröffentlichte am 17. November 2026 die zweite Zwischenmeldung zu ihrem Aktienrückkaufprogramm 2026/2027.
- Vom 9. bis 13. November 2026 kaufte das Unternehmen insgesamt 21.708 eigene Aktien zurück.
- Seit Beginn des Programms am 2. November 2026 wurden damit bislang 35.026 Aktien erworben.
- Der gewichtete Durchschnittskurs der Wochenkäufe lag bei 141,45 Euro je Aktie.
- Das aggregierte Kaufvolumen der Woche betrug rund 3,07 Millionen Euro, ohne Erwerbsnebenkosten.
- Die Käufe führte ein beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über XETRA an der Frankfurter Wertpapierbörse aus.
Der Kurs von Alzchem Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 148,60EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,60 % im
Minus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.490,19PKT (-1,31 %).
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