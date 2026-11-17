Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Nike (B) Aktionäre einen Verlust von -7,22 % hinnehmen.

Mit einer neuen Strategie will Nike den Konzernumsatz bis Ende des Geschäftsjahres 2031 um 5 Milliarden US-Dollar steigern. Die Aktie erlebt einen deutlichen Richtungswechsel: Nach einem zwischenzeitlichen Plus von 7,15 % notiert sie inzwischen tief im Minus. Auch die Wettbewerber Under Armour, adidas und PUMA geben nach, allerdings weniger stark.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Wochensicht hat die Nike (B) Aktie damit -8,23 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,74 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Nike (B) -40,52 % verloren.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von PUMA, Under Armour Registered (A) und Co.

PUMA, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,51 %. Under Armour Registered (A) notiert im Minus, mit -3,40 %. VF notiert im Plus, mit +2,02 %. adidas verliert -2,19 %

Börsen im Minus: SAP und Deutsche Bank fallen – Datavault AI stürzt ab

Rote Vorzeichen prägen die Börsen in Deutschland und den USA. Während der SDAX am stärksten nachgibt, trotzen einzelne Aktien wie Evonik und Snap dem Abwärtstrend.

RBC belässt Nike auf 'Sector Perform' - Ziel 39 Dollar

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike anlässlich des Kapitalmarkttages auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 39 US-Dollar belassen. Die mittelfristigen Geschäftsziele des Sportartikelkonzerns seien ambitionierter als vom Markt …

Nike will bis Ende 2031 Umsatz um 5 Milliarden Dollar steigern

Der Sportartikelhersteller Nike will in den kommenden Jahren mit einer neuen Strategie deutlich wachsen und profitabler werden. Bis Ende des Geschäftsjahres 2031 soll der Konzernumsatz um 5 Milliarden Dollar zulegen und die operative Marge auf 12 …

Nike (B) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,23 % 1 Monat -1,74 % 3 Monate -7,22 % 1 Jahr -41,48 %

Informationen zur Nike (B) Aktie

Stand: 17.11.2026, 21:20 Uhr

Nike entwickelt und vermarktet Sportschuhe, Sportbekleidung und Ausrüstung. Der US-Konzern zählt weltweit zu den führenden Sportartikelanbietern und verkauft über Handel, eigene Läden und online. Wichtige Konkurrenten sind Adidas, Puma, New Balance und Asics. Differenzierungsmerkmale sind die globale Markenstärke, Jordan-Produkte, Athletenpartnerschaften und Technologien wie Air und ZoomX.

Es gibt 1 Mrd. Nike (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,86 Mrd. € wert.

Die Aktie von Nike (B) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -29,01 %. Über 5 Jahre lag sie bei -25,53 %, über 10 Jahre bei -3,20 %.

Nike (B) Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Nike (B) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Nike (B) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.