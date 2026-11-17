SMAG Mobile Antenna Masts: Neue Prognose für 2026 – das steckt dahinter
Dämpfer trotz voller Auftragsbücher: SMAG senkt wegen Lieferverzögerungen die Prognose für 2026. Für 2027 erwartet der Antennenmast-Spezialist starkes Wachstum und höhere Profitabilität.
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- Die SMAG Mobile Antenna Masts AG hat ihre Prognose für 2026 gesenkt:
- Erwartete Gesamtleistung: 47 bis 52 Mio. Euro statt bisher 55 bis 60 Mio. Euro.
- Bereinigte EBIT-Marge: 8 bis 10 Prozent statt bisher 19 bis 21 Prozent.
- Grund für die Anpassung sind Lieferverzögerungen und spätere Projektabnahmen; betroffene Umsätze verschieben sich vom vierten Quartal 2026 ins Jahr 2027.
- Maßnahmen zur Erweiterung der Lieferantenbasis und Produktionskapazitäten verursachen 2026 zusätzliche Anlaufkosten.
- Der Auftragsbestand aus Festaufträgen stieg bis zum 30. Oktober 2026 gegenüber Ende 2025 um 76 Prozent auf 247 Mio. Euro.
- SMAG hält an der positiven Perspektive für 2027 fest: Das Unternehmen erwartet starkes Wachstum und eine deutliche Verbesserung der Profitabilität, gestützt durch hohe Nachfrage im Verteidigungsbereich.
Der Kurs von SMAG Mobile Antenna Masts lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,150EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -7,04 % im Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 18,000EUR das entspricht einem Minus von -0,83 % seit der Veröffentlichung.
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