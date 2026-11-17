SMAG Mobile Antenna Masts: Neue Prognose für 2026 – das steckt dahinter 77 0 Kommentare

Dämpfer trotz voller Auftragsbücher: SMAG senkt wegen Lieferverzögerungen die Prognose für 2026. Für 2027 erwartet der Antennenmast-Spezialist starkes Wachstum und höhere Profitabilität.

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