Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Novo Nordisk insgesamt ein Minus von -6,84 % zu verkraften.

Ein konkreter Auslöser für den Kursrückgang bei Novo Nordisk ist zunächst nicht erkennbar. Auf Monatssicht steht die Aktie trotz des Rücksetzers noch 7,56 % im Plus. Seit Jahresbeginn verliert sie dagegen 15,31 %.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Novo Nordisk Aktie damit um +0,38 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,56 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Novo Nordisk -15,31 % verloren.

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Die Aktie von Novo Nordisk erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -26,28 %. Über 5 Jahre lag sie bei -5,84 %, über 10 Jahre bei 9,29 %.

Informationen zur Novo Nordisk Aktie

Novo Nordisk ist ein führendes Unternehmen im Bereich Diabetesbehandlung mit innovativen Produkten und starker Marktpräsenz.

Es gibt 3 Mrd. Novo Nordisk Aktien. Damit ist das Unternehmen 125,10 Mrd. € wert.

Novo Nordisk Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,38 % 1 Monat +7,56 % 3 Monate -6,84 % 1 Jahr -11,61 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Novo Nordisk Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 17.11.2026, 21:21 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Kurserholung von Novo Nordisk und deren Tragfähigkeit. Ein charttechnisches Ziel von 43,50 Euro sowie Kurse über 40 Euro bis Weihnachten sind umstritten. Positive Studiendaten, die Pipeline mit CagriSema und Zenagamtide sowie der wachsende Adipositasmarkt werden als Kurstreiber gesehen. Diskutiert werden zudem Chancen einer Rotation in Pharmawerte und Risiken eines breiten Marktrückgangs.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Novo Nordisk eingestellt.

Novo Nordisk Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Novo Nordisk Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Novo Nordisk Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.