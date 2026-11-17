SMAG Mobile Antenna Masts passt 2026-Prognose an – Zuversicht für 2027 105 0 Kommentare

SMAG tritt für 2026 auf die Bremse: Lieferprobleme und verschobene Projekte drücken die Prognose. Ein pralles Auftragsbuch nährt jedoch die Hoffnung auf kräftiges Wachstum 2027.

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