SMAG Mobile Antenna Masts passt 2026-Prognose an – Zuversicht für 2027
SMAG tritt für 2026 auf die Bremse: Lieferprobleme und verschobene Projekte drücken die Prognose. Ein pralles Auftragsbuch nährt jedoch die Hoffnung auf kräftiges Wachstum 2027.
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- SMAG senkt die Prognose für 2026: Die erwartete Gesamtleistung liegt nun bei **47–52 Mio. Euro** statt 55–60 Mio. Euro.
- Die bereinigte EBIT-Marge wird für 2026 auf **8–10 %** korrigiert; zuvor waren 19–21 % erwartet worden.
- Ursache sind Lieferantenprobleme und verzögerte Kundenabnahmen, wodurch für das vierte Quartal geplante Projekte ins Jahr 2027 rutschen.
- SMAG setzt auf mehrere Lieferanten an kritischen Stellen und baut Kapazitäten aus. Das verursacht 2026 zunächst höhere Anlaufkosten, soll sich ab 2027 deutlich positiv auswirken.
- Der Bestand an Festaufträgen stieg bis zum 30. Oktober 2026 um **76 % auf 247 Mio. Euro**, gegenüber 140 Mio. Euro zum Jahresende 2025.
- Für 2027 erwartet SMAG starkes Wachstum und eine deutlich bessere Profitabilität. Die hohe Verteidigungsnachfrage und steigende staatliche Verteidigungsausgaben gelten als zusätzlicher Rückenwind.
Der Kurs von SMAG Mobile Antenna Masts lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,150EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -7,04 % im Minus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 18,000EUR das entspricht einem Minus von -0,83 % seit der Veröffentlichung.
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