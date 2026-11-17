Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die adidas-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +9,49 % zu Buche.

Die Sportartikelwerte stehen unter Druck: Neben adidas verlieren auch Nike und PUMA, wobei Nike mit einem Minus von 7,47 % besonders deutlich abrutscht. Einen konkreten Auslöser für den Rückgang bei adidas gibt es zunächst nicht. Charttechnisch nähert sich die Aktie dem Zwischenhoch aus dem Juli, nachdem sie im Oktober die 50- und die 200-Tage-Linie zurückerobert hat.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die adidas Aktie damit um -3,59 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,53 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von adidas +2,18 % gewonnen.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -7,47 %. PUMA notiert im Minus, mit -1,51 %. Uber Technologies notiert im Minus, mit -1,71 %.

adidas: Konsolidierung auf hohem Niveau – könnte ein Ausbruch folgen?

Im Oktober eroberte die adidas-Aktie sowohl die 50-Tage-Linie als auch die 200-Tage-Linie zurück. Inzwischen nähert sie sich dem Zwischenhoch aus dem Juli, während sich unterhalb des Widerstands eine mögliche Tasse-Henkel-Formation entwickelt.

adidas Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,59 % 1 Monat +9,53 % 3 Monate +9,49 % 1 Jahr +6,46 %

Stand: 17.11.2026, 21:21 Uhr

Die Aktie von adidas erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -1,17 %. Über 5 Jahre lag sie bei -9,46 %, über 10 Jahre bei 2,22 %.

Informationen zur adidas Aktie

adidas ist ein globaler Sportartikelhersteller mit Fokus auf Performance- und Lifestyle-Bekleidung, -Schuhe und -Accessoires. Zweck: Verbesserung der sportlichen Leistungsfähigkeit und Markenlifestyle. Starke Marktstellung weltweit, besonders im Fußball. Wichtige Konkurrenten: Nike, Puma, Under Armour, New Balance. USP: starke Markenikonen, Fußball-Sponsoring, europäische Heritage, Innovationsfokus bei Materialien.

Es gibt 180 Mio. adidas Aktien. Damit ist das Unternehmen 31,11 Mrd. € wert.

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Ob sich ein Einstieg bei der adidas Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur adidas Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.