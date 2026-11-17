WASHINGTON und GURGAON, Indien, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- Atain, ein Partner für Enterprise Orchestration, der Menschen, Prozesse und Plattformen mit KI verbindet, um garantierte Ergebnisse zu erzielen, gab die Ernennung von Jitendra Sindhwani (Jimpy) zum Chief Executive Officer mit Wirkung zum 16. November 2026 bekannt.

Jimpy ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit im Technologie- und Wirtschaftsbereich mit über drei Jahrzehnten Erfahrung in den Bereichen IT-Dienstleistungen und Unternehmenssoftware. Er hat große globale Teams und Organisationen in den Bereichen Markteinführung, Produktentwicklung und Auslieferung geleitet, neue Unternehmen aufgebaut und eingeführt und zur Transformation verschiedener Branchen beigetragen.

Zuletzt war er bei IBS Software, einem führenden SaaS-Anbieter für die globale Reisebranche, in leitenden Positionen tätig, die sich mit globalem Umsatzwachstum, Geschäftsbetrieb, Produktinnovation und Transformation befassten. Seit über einem Jahrzehnt hat er dazu beigetragen, die Reise-, Logistik- und Gastgewerbebranche auszubauen, innovative Technologieplattformen zu entwickeln und strategische Partnerschaften mit globalen Reiseunternehmen aufzubauen. Vor seiner Zeit bei IBS Software war Jimpy 16 Jahre bei Infosys tätig, wo er globale Geschäftsbereiche in den Bereichen Telekommunikation, Medien und Unterhaltung leitete und umfassende Technologielösungen, einschließlich IT- und Kundenserviceleistungen, lieferte.

Jimpy wird die nächste Wachstumsphase von Atain leiten und dabei auf der Branchenexpertise und den Kundenbeziehungen durch KI-gestützte Innovationen aufbauen.

„Im Namen des gesamten Unternehmens und des Verwaltungsrats freue ich mich, Jimpy bei Atain willkommen zu heißen", sagte John Del Santo, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Atain. „Er verfügt über eine nachweisliche Erfolgsbilanz in der Kundenpartnerschaft und der kommerziellen Führung in verschiedenen Branchen. Jimpy verfügt über die Vision und die Erfahrung, Atain durch die nächste Wachstumsphase zu führen, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm."

Jimpy sagte zu seinem Eintritt bei Atain: „Ich freue mich sehr, Atain an einem Wendepunkt seiner Entwicklung beizutreten, mit fundierter Branchenexpertise, starken Kundenbeziehungen und einer Organisation, zu der die Menschen gerne dazugehören möchten. Da KI die Arbeitsweise von Unternehmen grundlegend verändert, freue ich mich darauf, gemeinsam mit unseren Mitarbeitern, Kunden und Partnern die Zukunft zu gestalten."

Jimpy besitzt einen Ingenieurabschluss vom Indian Institute of Technology (IIT) Delhi und einen Postgraduiertenabschluss in Management vom Indian Institute of Management (IIM) Bangalore. Er ist in Washington, D.C., USA, ansässig.

Informationen zu Atain

Atain ist ein Partner für die Orchestrierung von Unternehmenslösungen, der Menschen, Prozesse, Plattformen und KI zusammenbringt, um sichere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Durch die Kombination von fundierter Branchenexpertise mit technologiegetriebener Innovation hilft Atain globalen Unternehmen dabei, ihre Abläufe zu transformieren, das Kundenerlebnis zu verbessern und nachhaltiges Wachstum zu erzielen.

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