JDC Group passt Jahresprognose an – was Anleger jetzt wissen müssen
Kräftiges Wachstum, gedämpfter Ausblick: JDC steigert Umsatz und EBITDA deutlich, senkt aber wegen aufgeschobener Vorsorgeabschlüsse vor der geplanten Altersvorsorgereform die Jahresprognose.
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- Im dritten Quartal 2026 stieg der Konzernumsatz um 17,2 % auf 64,5 Mio. Euro; das EBITDA erhöhte sich von 2,5 auf 5,6 Mio. Euro.
- In den ersten neun Monaten wuchs der Umsatz um 18,2 % auf 208,0 Mio. Euro und das EBITDA um 82,1 % auf 20,1 Mio. Euro.
- Die Umsatzprognose für 2026 wurde von 300–330 Mio. auf 280–300 Mio. Euro gesenkt.
- Die EBITDA-Prognose wurde von 35–38 Mio. auf 28–32 Mio. Euro reduziert.
- Hauptgrund ist die zum 1. Januar 2027 geplante Altersvorsorgereform: Kunden verschieben Abschlüsse für die private Altersvorsorge ins kommende Jahr.
- Dadurch erwartet JDC 2026 kein typisches Jahresendgeschäft; die aufgeschobenen Abschlüsse dürften im nächsten Jahr nachgeholt werden.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei JDC Group ist am 18.11.2026.
Der Kurs von JDC Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 16,500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -6,52 % im
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35 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 16,350EUR das entspricht einem Minus von -0,91 % seit der Veröffentlichung.
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