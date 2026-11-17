Top & Flop im wO USA Ind. 30: Aktien mit extremen Kursbewegungen am 17.11.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im wO USA Ind. 30. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.11.2026 im wO USA Ind. 30. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -8,03 %
Performance 1M: -20,47 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu IonQ (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -7,70 %
Performance 1M: -0,92 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nike (B) (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -7,31 %
Performance 1M: -32,66 %
Tagesperformance: -6,12 %
Performance 1M: -26,19 %
Tagesperformance: -4,75 %
Performance 1M: -22,07 %
Tagesperformance: -4,64 %
Performance 1M: +3,08 %
Tagesperformance: -3,62 %
Performance 1M: -8,54 %
Tagesperformance: -3,12 %
Performance 1M: -31,12 %
Tagesperformance: -3,07 %
Performance 1M: -18,52 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -2,93 %
Performance 1M: -5,08 %
Tagesperformance: -2,71 %
Performance 1M: -37,77 %
Tagesperformance: -2,45 %
Performance 1M: -2,02 %
Tagesperformance: +2,39 %
Performance 1M: -1,08 %
Tagesperformance: -2,33 %
Performance 1M: -13,31 %
Tagesperformance: -2,13 %
Performance 1M: -13,49 %