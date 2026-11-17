🔍 wallstreetONLINE-Community zu IonQ (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang und mögliche weitere Belastung durch den Weiterverkauf von bis zu 34,6 Millionen bestehenden Aktien. Zugleich sorgen hohe Betriebsverluste und die ambitionierte Bewertung für Skepsis; dem stehen starkes Umsatzwachstum und vergleichsweise gute Q3-Zahlen gegenüber. Als mögliche Kaufzone werden rund 25 bis 27 US-Dollar genannt. Die Aktie gilt als hochspekulativ und volatil.