Kursausreißer im US Tech 100: Top- und Flop-Aktien am 17.11.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.11.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -6,07 %
Performance 1M: -26,19 %
Tagesperformance: -5,87 %
Performance 1M: -0,97 %
Tagesperformance: -4,54 %
Performance 1M: +3,08 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Take-Two Interactive Software (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -4,29 %
Performance 1M: -2,01 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +4,21 %
Performance 1M: -17,96 %
Tagesperformance: -4,20 %
Performance 1M: -30,58 %
Tagesperformance: -4,19 %
Performance 1M: -0,70 %
Tagesperformance: -4,05 %
Performance 1M: -13,72 %
Tagesperformance: -3,93 %
Performance 1M: +10,58 %
Tagesperformance: -3,56 %
Performance 1M: -1,93 %
Tagesperformance: -3,35 %
Performance 1M: +55,00 %
Tagesperformance: -3,24 %
Performance 1M: +9,99 %
Tagesperformance: -3,13 %
Performance 1M: -15,38 %
Tagesperformance: -3,11 %
Performance 1M: +10,51 %
Tagesperformance: -2,79 %
Performance 1M: -18,52 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,71 %
Performance 1M: -25,45 %
Tagesperformance: +2,62 %
Performance 1M: -1,08 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)
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