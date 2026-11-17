🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche weitere Kursverluste, den erfolgten Gap-Close und die als hoch kritisierte Bewertung der Moderna-Aktie. Diskutiert werden eine Korrektur bis in den zweistelligen Dollarbereich, aber auch erneute Anstiege Richtung 300 Euro. Beiträge verweisen auf gesunkene Umsätze und sehen erhebliche Onkologie-Umsätze bereits eingepreist. Eine dafür nötige FDA-Zulassung wird dort frühestens 2027 erwartet.