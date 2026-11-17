Extreme Ausschläge im wO USA All Ind. 500: Gewinner und Verlierer am 17.11.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im wO USA All Ind. 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.11.2026 im wO USA All Ind. 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SELLAS Life Sciences Group (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -13,16 %
Performance 1M:
Tagesperformance: +12,07 %
Performance 1M: +44,27 %
Tagesperformance: -9,99 %
Performance 1M: +4,33 %
Tagesperformance: -9,32 %
Performance 1M: -16,73 %
Tagesperformance: -8,11 %
Performance 1M: -5,78 %
Tagesperformance: +8,08 %
Performance 1M: -2,77 %
Tagesperformance: -7,90 %
Performance 1M: -20,47 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu IonQ (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +7,86 %
Performance 1M: -7,65 %
Tagesperformance: -7,34 %
Performance 1M: -27,41 %
Tagesperformance: -7,33 %
Performance 1M: -1,95 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nike (B) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +7,22 %
Performance 1M: +44,02 %
Tagesperformance: -7,20 %
Performance 1M: -32,66 %
Tagesperformance: -7,04 %
Performance 1M: -25,98 %
Tagesperformance: -6,97 %
Performance 1M: +0,89 %
Tagesperformance: -6,88 %
Performance 1M: -24,79 %
Tagesperformance: -6,79 %
Performance 1M: -30,53 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu D-Wave Quantum (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -6,55 %
Performance 1M: +2,60 %
Tagesperformance: -6,44 %
Performance 1M: -30,19 %
Tagesperformance: -6,43 %
Performance 1M: -21,53 %
Tagesperformance: -6,26 %
Performance 1M: -26,19 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Strategy Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -6,18 %
Performance 1M: -2,47 %
Tagesperformance: -6,12 %
Performance 1M: +12,22 %
Tagesperformance: -6,03 %
Performance 1M: -2,09 %
Tagesperformance: -6,02 %
Performance 1M: -9,51 %
Tagesperformance: +5,42 %
Performance 1M: -13,66 %
Tagesperformance: +3,68 %
Performance 1M: -30,95 %
Tagesperformance: +2,89 %
Performance 1M: -23,03 %
Tagesperformance: +2,74 %
Performance 1M:
Tagesperformance: +2,63 %
Performance 1M: -7,88 %
Tagesperformance: +2,58 %
Performance 1M: -1,08 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,43 %
Performance 1M: +9,42 %
Tagesperformance: +2,04 %
Performance 1M: -21,30 %
Tagesperformance: +2,03 %
Performance 1M: -25,45 %