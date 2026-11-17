Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Nextpower abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -20,56 % verkraften.

Nach einem zwischenzeitlichen Plus von 6,30 % dreht die Nextpower-Aktie deutlich ins Minus. Ein konkreter Auslöser für den Kursumschwung ist nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nextpower Aktie damit um -18,67 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,51 %. Im Jahr 2026 gab es für Nextpower bisher ein Plus von +1,23 %.

Während Nextpower deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der wO USA All Ind. 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,14 %.

Informationen zur Nextpower Aktie

Nextracker Registered (A) ist ein führender Anbieter von Solarnachführsystemen, die die Effizienz von Solaranlagen steigern. Mit innovativen Technologien und einer starken Marktpräsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Array Technologies und Soltec. Seine Alleinstellungsmerkmale sind fortschrittliche Technologie und hohe Zuverlässigkeit.

Es gibt 151 Mio. Nextpower Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,24 Mrd.EUR € wert.

Nextpower Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -18,67 % 1 Monat +2,51 % 3 Monate -20,56 %

Stand: 17.11.2026, 22:00 Uhr

Extreme Ausschläge im wO USA All Ind. 500: Gewinner und Verlierer am 17.11.2026

Top- und Flop-Aktien am 17.11.2026 im wO USA All Ind. 500.

Börsen Update USA - 17.11. - wO USA Ind. 30 schwach -0,42 %

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Nextpower Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Nextpower Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.