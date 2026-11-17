LONDON, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- Duck Creek, der intelligente Kern der Versicherung, gab heute die Ernennung von Grant Hodgkinson zum Vice President, Product – Underwriting bekannt. Hodgkinson wird die Produktentwicklung von Send Technology Solutions (Send), einem Produkt von Duck Creek, als führende Orchestrierungsplattform für komplexe gewerbliche und Spezialversicherungen leiten.

Hodgkinson verfügt über umfangreiche Erfahrung im Aufbau und der Skalierung von B2B-Softwareunternehmen, wobei seine Expertise die Bereiche Produktführung, internationales Wachstum und KI umfasst. Bei Faculty AI überarbeitete Grant die Produkt-Roadmap für die Enterprise-KI-Entscheidungsintelligenzplattform von Faculty, wodurch neue wiederkehrende Umsätze generiert und die Wertschöpfungszeit verkürzt wurden. Davor war er neun Jahre lang beim Anbieter von Cybersicherheitssoftware Mimecast tätig, wo er die globale Produktfunktion aufbaute und leitete, während das Unternehmen in die USA expandierte und vor dem Börsengang einen kundenorientierten Ansatz für die Produktentwicklung etablierte.

In seiner neuen Funktion wird Hodgkinson die Produktstrategie und Roadmap für Send verantworten und dessen Orchestrierungsfähigkeiten für die komplexen Risiken stärken, die von kommerziellen und Spezialversicherern, MGAs und Rückversicherern gezeichnet werden. Er wird außerdem Sends weitere Expansion in Nordamerika unterstützen und sicherstellen, dass Duck Creeks KI-Investitionen im Underwriting praktische Vorteile für die Underwriter bringen. Er wird an Andy Moss, General Manager Underwriting bei Duck Creek, berichten.

„Send hat sich als die Orchestrierungsplattform etabliert, auf die Versicherer angewiesen sind, um die Komplexität des gewerblichen und Spezialversicherungswesens zu bewältigen", sagte Andy Moss, General Manager Underwriting bei Duck Creek. „Grant versteht es, Softwareunternehmen zu skalieren und gleichzeitig die Produktentwicklung eng an den Kundenbedürfnissen auszurichten." In enger Zusammenarbeit mit dem Team wird er die nächste Phase der Produktentwicklung von Send leiten, die Führungsrolle des Unternehmens im Bereich der Orchestrierung ausbauen und sicherstellen, dass unsere KI-Investitionen einen echten Mehrwert für die Versicherer bieten. Seine Ernennung unterstreicht unser Engagement für Investitionen in Send Underwriting, sowohl als eigenständige Plattform als auch als integralen Bestandteil des Underwriting-to-Core-Angebots von Duck Creek."