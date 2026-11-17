Duck Creek: Grant Hodgkinson wird neuer VP für Underwriting-Produkte
Neue Impulse fürs Underwriting: Grant Hodgkinson übernimmt bei Duck Creek die Produktführung für Send und soll die Plattform mit KI und der Expansion in Nordamerika voranbringen.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Duck Creek hat Grant Hodgkinson zum Vizepräsidenten für Produkt – Underwriting ernannt.
- Hodgkinson soll die Produktentwicklung und -strategie der Underwriting-Orchestrierungsplattform Send leiten.
- Er wird Send für komplexe gewerbliche und Spezialversicherungen weiterentwickeln und die Expansion in Nordamerika unterstützen.
- Zu seinen Aufgaben gehört, Duck Creeks KI-Investitionen im Underwriting in praktische Vorteile für Underwriter zu übersetzen.
- Hodgkinson bringt Erfahrung aus der Produktführung bei Faculty AI und neun Jahren bei Mimecast mit, wo er die globale Produktfunktion aufbaute.
- Er berichtet an Andy Moss, General Manager Underwriting bei Duck Creek; die Ernennung soll Sends Position als eigenständige Plattform und Teil des Duck-Creek-Angebots stärken.
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