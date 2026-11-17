Das Bankgeschäft gewinnt in den Ergebnissen an Bedeutung ; das Wachstum bei der Kreditvergabe und eine verbesserte Effizienz sind die wichtigsten Highlights des Berichtszeitraums .

SÃO PAULO, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- PagBank (NYSE: PAGS), eine der größten digitalen Banken Brasiliens und Spezialist für die Betreuung brasilianischer Kunden, schloss das dritte Quartal 2026 (3Q26) mit einem bereinigten Nettogewinn von 611 Millionen R$ ab, was einem Anstieg von 7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Die Ergebnisse festigen den positiven Trend der vergangenen Quartale, der durch die disziplinierte Umsetzung der Unternehmensstrategie, eine effektive Kostenkontrolle und die Expansion in verschiedene Geschäftsbereiche gestützt wird.

„Wir haben in diesem Quartal ein solides Gewinnwachstum erzielt, was die Stärke unserer Finanzstruktur und unsere Fähigkeit widerspiegelt, unsere Strategie diszipliniert umzusetzen. Wir konzentrieren uns weiterhin auf die Qualität der Erträge und eine effiziente Kapitalallokation und streben dabei ein Gleichgewicht zwischen Wachstum und langfristiger finanzieller Performance an", sagt Gustavo Sechin, CFO von PagBank.

Im Berichtszeitraum beliefen sich die Nettoumsätze auf insgesamt 5,1 Milliarden R$. Ohne Berücksichtigung der Transaktionskosten beliefen sich die Nettoumsätze auf 3,4 Mrd. R$, was insbesondere auf den Geschäftsbereich Banking zurückzuführen ist, der Nettoumsätze in Höhe von 891 Mio. R$ erzielte – ein Anstieg von 20 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damit macht der Geschäftsbereich Banking nun 26 % der gesamten Nettoumsätze und 32 % des Bruttogewinns aus, was den wachsenden Beitrag des Kreditgeschäfts zum Unternehmensergebnis unterstreicht.

Im Bankgeschäft beliefen sich die Zahlungseingänge auf 92 Milliarden R$, was einem Anstieg von 15,6 % pro aktivem Kunden im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Das Gesamtzahlungsvolumen (TPV) aus dem Akquisitionsgeschäft erreichte im Quartal 131,4 Milliarden R$, wobei das durchschnittliche Volumen pro Kunde im Jahresvergleich um 3,5 % stieg. Die Einlagenbasis belief sich auf 43 Mrd. R$, was einem Anstieg von 8,4 % in den letzten 12 Monaten entspricht. Diese Ergebnisse zeugen von einer verstärkten Kundenbindung an die Plattform und einer zunehmenden Akzeptanz der von PagBank angebotenen Finanzlösungen.