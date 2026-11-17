Die Quartalszahlen gerieten fast zur Nebensache. Nvidia hat im dritten Geschäftsquartal die Erwartungen klar übertroffen und für die kommenden Monate mehr in Aussicht gestellt als gedacht. Der Umsatz lag bei 115,8 Milliarden US-Dollar, erwartet worden waren 109,33 Milliarden. Für das laufende Quartal peilt der Konzern 126,1 bis 133,9 Milliarden US-Dollar an, der Markt hatte mit 125,25 Milliarden gerechnet. Die Bruttomarge soll bei 71 bis 72 Prozent liegen. Die Aktie legte nachbörslich um bis zu 3 Prozent zu.

Die US-Börsenaufsicht SEC ermittelt Insidern zufolge zivilrechtlich gegen Nvidia . Geprüft wird unter anderem, ob Veröffentlichungen des Konzerns Anleger in die Irre geführt haben. Auslöser ist der Rücktritt von Firmenchef Jensen Huang, der Affären mit einer Mitarbeiterin und mit einer Frau eingeräumt hat, die US-Behörden für eine chinesische Geheimdienstquelle halten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es sind die ersten Zahlen ohne Jensen Huang an der Spitze. Interimschefin und Finanzchefin Colette Kress sprach von echtem Schwung und einem explosiven Start der neuen Chipgeneration. Zur Personalie äußerte sich das Unternehmen nicht, das dürfte in der Telefonkonferenz zur Sprache kommen.

Getragen wurde die Überraschung von den großen Cloudanbietern. Bei KI-Clouds, Industrie und Unternehmenskunden blieben die Erlöse leicht hinter den Prognosen zurück. Das Wachstumsziel von 70 Prozent für das Geschäftsjahr 2028 bekräftigte die Mitteilung nicht ausdrücklich.

Auffällig sind die Verpflichtungen: Sie stiegen auf 518 Milliarden US-Dollar nach 366 Milliarden im Vorquartal. Allein die Lieferverträge wuchsen von 279 auf 390 Milliarden, vor allem wegen mehrjähriger Speicherkäufe. Für das Ohio-Rechenzentrum mit OpenAI und SB Energy sind Garantien bis maximal 105 Milliarden US-Dollar vorgesehen. Sie greifen schrittweise, erstmals im Geschäftsjahr 2029, und sinken mit den Leasingzahlungen von OpenAI.

Anleger fragen vor allem nach der Zukunft. Interimschefin Colette Kress soll klären, ob das Wachstum anhält, was aus den Finanzierungszusagen in dreistelliger Milliardenhöhe wird und ob Rechenzentrumsbetreiber nicht zu AMD oder Google wechseln.

Brisant ist der Blick nach Singapur. Nvidia hatte eine ungewöhnliche Nähe zwischen Huang und Alice Huang, einer früheren Managerin des Anbieters Megaspeed, noch in diesem Jahr bestritten. Zudem strich der Konzern im Vorjahr den Ausweis der Singapur-Umsätze. Finanzminister Scott Bessent verlangt binnen zehn Tagen Antworten von Verwaltungsrat und externen Juristen. Huang und Chefjurist Tim Teter wollen im Dezember drei Ausschüsse des Repräsentantenhauses informieren.

Huang zeigte sich bereit zur Rückkehr, falls der Verwaltungsrat es wünscht. Dort ist das Insidern zufolge kein Thema.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,34 % und einem Kurs von 143,9USD auf Lang & Schwarz (17. November 2026, 22:45 Uhr) gehandelt.





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Julian Schick

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