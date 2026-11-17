US-Militär bestätigt Angriff auf iranische Insel Gheschm
- US-Militär bestätigt Vergeltungsschlag auf Gheschm
- Iran meldet Angriff auf US-Radaranlage in Bahrain
- Fars meldete Detonationen und Rauch auf Gheschm
WASHINGTON/TEHERAN (dpa-AFX) - Das US-Militär hat einen Angriff auf eine Raketenstellung der iranischen Revolutionsgarden bestätigt. Dabei handele es sich um einen Vergeltungsschlag gegen ein Ziel auf der iranischen Insel Gheschm, teilte ein Vertreter des US-Militärs der Deutschen Presse-Agentur mit. Der Darstellung zufolge hatten die Revolutionsgarden zuvor US-Ziele angegriffen. Das zuständige US-Regionalkommando Centcom bleibe "äußerst wachsam und ist uneingeschränkt bereit, die Amerikaner in der gesamten Region zu schützen", hieß es weiter.
Stunden zuvor hatte die iranische Nachrichtenagentur Fars von Detonationen auf der Insel berichtet. Rauch sei über der Insel aufgestiegen. Der als "Vahid" bekannte Netzjournalist berichtete unter Berufung auf Anwohner von fünf bis sieben Explosionen auf der Insel.
Die iranischen Revolutionsgarden hatten zuvor eigenen Angaben zufolge eine US-Radaranlage im Golfstaat Bahrain angegriffen. Zur Begründung führten sie Verletzungen des iranischen Luftraums durch das US-Militär an./jcf/DP/he
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Der raue Norden kann sehr schön sein, die Dunkelphase ab November nervt etwas. Da könnte ich mir auch Süditalien als Alternative vorstellen. ;-)
Ein Transport über Pipelines ist bei Gas auch sehr günstig. Norwegen ist bereits ein zuverlässiger Partner Deutschlands. Bsp. Europipe.
Ich denke das meiste folgt daraus, das in besagten Ländern, vor allem hier, in Institutionen in denen vulnerable Menschen sind kein Klimaanlagen installiert werden. Die Hitzetoten wurden schon immer hingenommen (die rheinischen Sommer hier waren auch schon vor dem Klimawandel oft brutal). Vor allem in Altersheimen und Krankenhäusern.