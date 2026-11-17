M1 Kliniken: Prime Standard 2027, Beauty-EBIT-Marge auf mindestens 25 % 77 0 Kommentare

Börsenaufstieg und höhere Renditeziele: M1 Kliniken plant für 2027 den Wechsel in den Prime Standard und hebt das Margenziel im Beauty-Segment bis 2029 auf mindestens 25 Prozent an.

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