M1 Kliniken: Prime Standard 2027, Beauty-EBIT-Marge auf mindestens 25 %
Börsenaufstieg und höhere Renditeziele: M1 Kliniken plant für 2027 den Wechsel in den Prime Standard und hebt das Margenziel im Beauty-Segment bis 2029 auf mindestens 25 Prozent an.
Foto: adobe.stock.com
- Die M1 Kliniken AG bereitet den Wechsel ihrer Aktien vom Freiverkehr (Basic Board) in den regulierten Markt der Frankfurter Börse (Prime Standard) vor.
- Der Wechsel soll 2027 erfolgen und setzt voraus, dass die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden.
- Vorstand und Aufsichtsrat haben die Vorbereitung des Börsenwechsels am 17. November 2026 beschlossen.
- Das Unternehmen erhöht sein Ziel für die nachhaltige EBIT-Marge im Beauty-Segment bis 2029 von mindestens 20 auf mindestens 25 Prozent.
- Das Umsatzziel für das Beauty-Segment bleibt unverändert bei 200 bis 300 Millionen Euro bis 2029.
- Die Mitteilung wurde als Insiderinformation gemäß Artikel 17 der EU-Marktmissbrauchsverordnung veröffentlicht.
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