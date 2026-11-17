KUWAIT-STADT (dpa-AFX) - Der Golfstaat Kuwait ist erneut Ziel iranischer Angriffe geworden. Wie das Militär des mit den USA verbündeten Landes am späten Abend mitteilte, wehrte die Luftabwehr "Angriffe feindlicher Drohnen" aus dem Iran ab. Explosionsgeräusche seien auf das Abfangen der Drohnen zurückzuführen.

Zuvor hatte das US-Militär einen Angriff auf eine Raketenstellung der iranischen Revolutionsgarden auf der iranischen Insel Gheschm in der Straße von Hormus bestätigt und diesen als Vergeltungsschlag bezeichnet. Die iranischen Revolutionsgarden hatten eigenen Angaben zufolge zuvor eine US-Radaranlage im Golfstaat Bahrain angegriffen.