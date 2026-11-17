Keine Pläne für Rückkehr Huangs an die Spitze
Nvidia
- Nvidia holt Huang nicht zurück an die Firmenspitze
- Huang würde ein Angebot zur Rückkehr annehmen
- Affären und China-Chiplieferungen werfen neue Fragen auf
SANTA CLARA (dpa-AFX) - Nvidia hat nicht vor, den zurückgetretenen Chef Jensen Huang zurück an die Firmenspitze zu holen. Das sagte Verwaltungsratschef Harvey Jones am Dienstag in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Huang hatte wenige Stunden zuvor auf Rufe nach seiner Rückkehr verwiesen und betont, er würde ein solches Angebot des Verwaltungsrates annehmen.
Huang war vergangene Woche als Nvidia-Chef zurückgetreten. Zuvor wurden zwei außereheliche Affären bekannt. Eine der Frauen war Managerin eines Nvidia-Kunden und wird laut Medienberichten von US-Sicherheitskreisen verdächtigt, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein. Bei der anderen handelte es sich Berichten zufolge um eine Huang unterstellte Top-Managerin von Nvidia. Inzwischen gibt es auch mehr Fragen dazu, was Nvidia über Lieferungen von KI-Chips nach China wusste.
Der Verwaltungsrat hatte bereits am Vortag über Medienberichte verlauten lassen, es gebe keine Pläne für die Rückkehr Huangs./so/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,81 % und einem Kurs von 159,0 auf Nasdaq (17. November 2026, 23:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +0,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -30,26 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,38 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,00USD. Von den letzten 5 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 250,00USD was eine Bandbreite von +32,49 %/+65,61 % bedeutet.
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Der Knackpunkt ist China und wie NVIDIA mal laut gedacht seine Zahlen schlicht frisiert hat! China Verkäufe sind in den Zahlen gar nicht enthalten, wurde jahrelang so kommuniziert. Wir verkaufen nichts nach China und daher weisen wir China nicht aus. Super Zahlen und alles ohne China? Jetzt kommt raus, ein bedeutender Teil der Verkäufe gingen wahrscheinlich über Südostasien doch nach China. 1. also basiert das gesamte Wachstum eben nicht ausgeklammert von China und 2. kündigen die usa an alle Schlupflöcher nach China dicht zu machen. Bedeutet jetzt was? Umsatzeinbruch? Gewinneinbruch? Absatzprobleme? Wie hoch war die Südostasien Connection nach China für NVIDIA umgerechnet in Dollar? Gleichzeitig wird bekannt, dass NVIDIA seit Monaten darüber nachdenkt die Förderung von Cloudanbietern einzuschränken, da die Nachfrage zurückgehen könnte. Just in dem Moment veröffentlichen heute die Analysten und senken das KI Investment für die nächsten 5 Jahre um verrückte 1/3. nicht mal mehr 1 Billion sollen es plötzlich sein die in neue KI Infrastruktur investiert werden soll laut Prognosen. Die Frage ist mittlerweile, ob NVIDIA überhaupt neue Prognosen herausgeben wird oder kann. Wenn nicht dann sind die 100$ in Gefahr. Entweder kann NVIDIA den Anteil beziffern der nach China ging oder nicht. Gewollt oder ungewollt ist das der Elefant im Raum, welchen Anteil an den China freien Zahlen hatte China bisher wirklich?
Und die Übergangs CEO wird sicher nicht die Nachfolgerin. Das wäre ein Grund für einen Kurs unter 100$. Vorstand für einen Bereich sein ist etwas völlig anderes als den gesamten Konzern zu leiten. Die Frau hat in der Vergangenheit bereits gezeigt, dass sie es nicht kann.
Die Probleme liegen überall aber sicher nicht da ob er 2 oder 20 Affären hatte.
Dirk Müller, Mr. Dax sagte kaufen. Für mich ein eindeutiges, klares Signal, die Finger weg zu lassen ;-)