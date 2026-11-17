Als Begleitveranstaltung des 33. APEC-Wirtschaftsführertreffens wird der APEC CEO Summit 2026 vom Chinesischen Rat zur Förderung des Internationalen Handels (CCPIT) unter dem Motto „Gemeinsam prosperieren und die Zukunft gewinnen" ausgerichtet. Mehr als 2.000 politische und wirtschaftliche Führungskräfte aus allen 21 APEC-Mitgliedstaaten nehmen teil, darunter 115 Unternehmen der Fortune Global 500; US-amerikanische Firmen stellen mit fast 20 % das größte Kontingent der Nicht-Gastgeberländer. Die hohe Wahlbeteiligung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der IWF für den asiatisch-pazifischen Raum im Jahr 2026 ein Wachstum von 4,8 Prozent prognostiziert.

Ren Hongbin, Vorsitzender des CCPIT und Vorsitzender des APEC CEO Summit 2026, hielt eine Begrüßungsrede. Kürzlich veröffentlichte er einen von ihm unterzeichneten Artikel in The Economist mit dem Titel „The Business Footprint in APEC China 2026", in dem er die Rolle der Wirtschaft bei der Förderung der regionalen Zusammenarbeit hervorhob.

Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum, der chilenische Präsident José Antonio Kast und John Lee, Regierungschef der Sonderverwaltungszone Hongkong der Volksrepublik China, nahmen ebenfalls an den entsprechenden Sitzungen teil und hielten Reden. Mehr als 40 Führungskräfte führender chinesischer und ausländischer Unternehmen sowie wichtiger Wirtschaftsverbände tauschten sich in thematischen Diskussionen über Konnektivität, künstliche Intelligenz, nachhaltige Entwicklung im asiatisch-pazifischen Raum, den Aufbau der Freihandelszone Asien-Pazifik (FTAAP), die digitale Wirtschaft, die Guangdong-Hongkong-Macao Greater Bay Area und die digitale und grüne Transformation aus und gaben Einblicke in eine asiatisch-pazifische Gemeinschaft und gemeinsamen Wohlstand.

Diese Beiträge erstrecken sich auch auf den APEC Business Advisory Council (ABAC), dessen viertes Treffen vom 14. bis 16. November in Shenzhen stattfand. CCPIT hat zur Erstellung von 14 Ergebnisdokumenten beigetragen, darunter ein Schreiben an die Wirtschaftsführer der APEC und Berichte mit politischen Empfehlungen. Die Ergebnisse umfassen chinesische Vorschläge zu KI-Anwendungen, emissionsfreiem Transport, grenzüberschreitenden QR-Code-Zahlungen, grüner Landwirtschaft und Lieferketten sowie gemeinsame Vorschläge mit der US-amerikanischen und kanadischen Wirtschaft. Der Handel der Gastgeberstadt Shenzhen mit anderen APEC-Volkswirtschaften stieg in den ersten drei Quartalen im Vergleich zum Vorjahr um 40 % auf 3,23 Billionen Yuan, wobei über 130 lokale Unternehmen beteiligt waren.

Die Eröffnungszeremonie findet am Morgen des 18. November statt, gefolgt von den Reden der APEC-Wirtschaftsführer, der Abschlusszeremonie und der Übergabe der Gastgeberschaft.

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