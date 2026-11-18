NOIDA, Indien, 18. November 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, und Cohere, ein führender Anbieter von souveräner KI für Regierungen und regulierte Branchen, gaben heute eine Partnerschaft bekannt, um souveräne KI-Lösungen für Unternehmen und Regierungen zu entwickeln und bereitzustellen.

Mit dieser Vereinbarung wird HCLTech zu einem der bevorzugten globalen Systemintegrator-Partner von Cohere in Kanada und Deutschland, zwei der wichtigsten globalen Schwerpunktmärkte von HCLTech. Souveränität prägt in beiden Ländern die Art und Weise, wie Unternehmen und Regierungen KI einsetzen, und HCLTech bringt eine starke lokale Präsenz sowie die Fähigkeiten zur Anwendung seiner fortschrittlichen KI-Lösungen mit, gestützt durch seine KI-Labore, den etablierten Kundenstamm und die Umsetzungsstärke. Die beiden Unternehmen streben eine weltweite Ausweitung der Partnerschaft an.

Die Partnerschaft vereint die souveränen KI-Plattformen und -Modelle von Cohere – darunter North, die Flaggschiff-Plattform für agentische KI – mit der Fachkompetenz von HCLTech im Bereich Professional Services sowie den durchgängigen, fortschrittlichen KI-Fähigkeiten, die Lösungen für physische KI und industrielle KI umfassen.

Im Mittelpunkt der Partnerschaft stehen branchenspezifische KI-Lösungen, die präzises, risikobewusstes Abrufen und Schlussfolgern mit domänenangepassten Modellen kombinieren. Diese Lösungen werden in der vom jeweiligen Kunden bevorzugten Umgebung bereitgestellt, um Anforderungen hinsichtlich Datenstandort, Sicherheit und regulatorischer Vorgaben zu erfüllen. Die Entwicklung wird zunächst in den Bereichen Versicherungen, Finanzdienstleistungen und Fertigung beginnen, mit Anwendungsfällen wie der rechtsraumbezogenen Schadensbegutachtung, der sicheren Analyse sensibler Finanzdaten und dem schnelleren Zugriff auf technische Dokumentation.

„Unternehmen sollten sich nicht zwischen den Vorteilen der KI und der Kontrolle über ihre Daten entscheiden müssen. Unsere Partnerschaft mit HCLTech wird Kunden dabei helfen, komplexe, branchenspezifische Herausforderungen zu bewältigen und gleichzeitig ihre Anforderungen an Sicherheit, Governance und Datenhoheit zu erfüllen", sagte Phil Blunsom, Chief Technology Officer bei Cohere. „Durch die Kombination der souveränen KI-Technologie von Cohere mit der Branchenexpertise und den globalen Bereitstellungsfähigkeiten von HCLTech erleichtern wir es Unternehmen und Regierungen, über das Experimentierstadium hinauszugehen und echte betriebliche Herausforderungen in großem Maßstab zu lösen."