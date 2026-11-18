SHENZHEN (dpa-AFX) - Chinas Staatschef Xi Jinping empfängt an diesem Mittwoch zahlreiche Regierungschefs zum Wirtschaftsgipfel Apec im südchinesischen Shenzhen. Er eröffnet den Gipfel mit einer Rede, danach wird Kremlchef Wladimir Putin vor Wirtschaftsvertretern sprechen. Der eigentliche Höhepunkt wird am Donnerstag erwartet: Dann soll es am Rande des Wirtschaftsgipfels zu einem historischen Dreiertreffen von Putin, Xi und US-Präsident Donald Trump kommen.

Trump will ebenfalls bereits am Mittwoch anreisen. Er will bei dem Treffen mit Xi und Putin über eine mögliche Reduzierung des weltweiten Atomwaffenarsenals reden. Der Gipfel der Asiatisch-Pazifische Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) wird jährlich ausgerichtet./rin/DP/jha



