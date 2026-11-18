NEW YORK, 18. November 2026 /PRNewswire/ -- Auf einer Medienveranstaltung in New York City gibt die Consumer Technology Association (CTA) , Eigentümerin und Produzentin der CES , bekannt, dass Cindy Rose, Chief Executive Officer von WPP, die Bühne des C Space für eine Keynote betreten wird. Sie wird untersuchen, warum Datenunabhängigkeit und Vertrauen zu entscheidenden Grundlagen im Zeitalter der KI geworden sind, da diese die Werbebranche von Grund auf umgestaltet. Da generative und agentenbasierte KI zunehmend Einfluss darauf nehmen, wie Entscheidungen getroffen und Produkte gekauft werden, wird Rose darauf eingehen, warum Marken sich nun sowohl den Einfluss von Menschen als auch von Algorithmen verdienen müssen – was Vertrauen, Transparenz und offene Standards für Marken unerlässlich macht.

„KI schafft neue Möglichkeiten in der Werbung und hilft Marken dabei, effizienter, kreativer und stärker mit den Konsumenten verbunden zu werden", sagte Kinsey Fabrizio, Präsidentin und CEO der CTA. „Dieser Wandel treibt das Wachstum in allen Branchen voran und wird auf der CES sichtbar sein."

WPP ist eines der weltweit führenden Marketing- und Medienunternehmen und betreut viele der größten Marken der Welt. Die Geschäftsbereiche umfassen Werbung, Medien, Kreation, Produktion, Öffentlichkeitsarbeit, Markenstrategie, Handel und Kundenerlebnis. WPP bündelt diese Kompetenzen, um Unternehmen beim Markenaufbau, der Zielgruppenansprache und dem globalen Wachstum zu unterstützen.

Rose wurde im September 2025 zur CEO von WPP ernannt, nachdem sie seit 2019 als nicht-exekutives Vorstandsmitglied im Unternehmen tätig war. Sie bekleidete Führungspositionen in den Bereichen Technologie, Telekommunikation, Medien, Unterhaltung und Kreativwirtschaft, darunter die des Chief Operating Officer für Microsoft Global Enterprise, der Präsidentin von Microsoft Westeuropa und der CEO von Microsoft UK. Zuvor war sie Geschäftsführerin der britischen Privatkundenabteilung bei Vodafone, Executive Director of Digital Entertainment bei Virgin Media und verbrachte 15 Jahre bei The Walt Disney Company in verschiedenen leitenden Positionen.