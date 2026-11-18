H2Gen-Projekt soll wirtschaftliche Dekarbonisierung im industriellen Maßstab am Tata-Steel-Standort Kalinganagar in Odisha, Indien, demonstrieren und erproben

HOUSTON, 18. November 2026 /PRNewswire/ -- Utility Global („Utility"), ein international tätiges Unternehmen, das wirtschaftliche Lösungen zur Dekarbonisierung der Industrie mit besonderem Schwerpunkt auf der Stahlindustrie entwickelt, und Tata Steel, einer der weltweit führenden Stahlhersteller, haben heute Pläne für die gemeinsame Durchführung einer Front-End-Engineering-and-Design-Studie (FEED) bekannt gegeben. Die Studie soll die Grundlage für die endgültige Investitionsentscheidung (Final Investment Decision, FID) über ein H2Gen-Projekt im integrierten Stahlwerk von Tata Steel in Kalinganagar im indischen Bundesstaat Odisha schaffen. Das geplante Projekt soll ein Gemisch aus Hochofengas und Konvertergas nutzen, um täglich zehn Tonnen sauberen Wasserstoff aus Wasser zu erzeugen. Damit wäre es das bislang größte weltweit angekündigte industrielle H2Gen-Projekt von Utility und zugleich das erste angekündigte Projekt des Unternehmens in Indien. Indien ist nicht nur der weltweit am schnellsten wachsende Stahlmarkt, sondern verfügt auch über die größte Anzahl in Betrieb befindlicher Hochöfen außerhalb Chinas. Damit stellt das Land den größten potenziellen Markt für die H2Gen-Technologie von Utility dar, die eine wirtschaftliche Dekarbonisierung bestehender Hochöfen auf einzigartige Weise ermöglicht.

Die proprietäre H2Gen-Technologie von Utility erzeugt sauberen Wasserstoff aus Wasser, indem sie die in industriellen Prozessgasen enthaltene Restenergie nutzt, ohne dass dem Reaktor externe elektrische Energie zugeführt werden muss. Gleichzeitig entsteht ein separater, konzentrierter CO₂-Strom, der die Kosten und die Komplexität der CO₂-Abscheidung reduziert. Am Standort Kalinganagar könnte der erzeugte Wasserstoff wieder in einen Hochofen eingeblasen werden. Durch diese technischen Vorteile bietet H2Gen einen der wirtschaftlichsten Wege zur Dekarbonisierung emissionsintensiver Industrien, deren Emissionen sich bislang nur schwer reduzieren lassen.