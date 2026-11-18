SHENZHEN, China, 18. November 2026 /PRNewswire/ -- KanDao Technology, ein weltweit führender Anbieter von Videokameras und Bildverarbeitungslösungen, hat die Kandao Focus & Focus SE, die 4K-KI-Webcam, auf den Markt gebracht. Diese Webcam-Serie wurde entwickelt, um ein professionelles Bilderlebnis zu einem erschwinglichen Preis für alltägliche Arbeit, Studium und Content-Erstellung zu bieten.

Obwohl es sich bei der Focus um Kandaos ersten Ausflug in die Welt der Webcams handelt, hat sie bereits den Red Dot Design Award 2026 gewonnen.

Die 4K-KI-Webcams sind für Videokonferenzen, Live-Streaming, Online-Unterricht und die Erstellung von Inhalten konzipiert. Die KI-gestützte Bewegungsverfolgung und der integrierte 2-Achsen-Gimbal erkennen die Bewegungen des Moderators und sorgen dafür, dass er immer im Bild bleibt. Mit Gestensteuerung, schnellem Autofokus, Landschafts- und Porträtaufnahmen sowie verschiedenen Modi für unterschiedliche Szenarien sorgt die Kandao Focus für klarere Präsentationen und vereinfacht die täglichen Arbeitsabläufe.

„Unsere Erfahrung in den Bereichen Bildverarbeitung, KI und Videokonferenzen hat uns dabei geholfen, neu zu überdenken, was eine Webcam leisten kann. Unser Ziel ist es, vielseitige Funktionen in einer Kamera zu vereinen, um unterschiedliche Anwendungsbereiche zu unterstützen und den Arbeitsalltag zu vereinfachen", sagte Dan Chen, Geschäftsführer von Kandao Technology.

Professionelle Bildgebung bei jedem Licht

Die Kandao Focus-Serie verwendet einen 1/1,5-Zoll-CMOS-Sensor, der größer ist als die Sensoren, die in vielen Webcams der gleichen Preisklasse zu finden sind. In Kombination mit einer Blendenöffnung von f/1.6 fängt sie mehr Licht ein und sorgt so für hellere, klarere und detailreichere Bilder bei schwachen Lichtverhältnissen.

4K@30fps erfasst feine Texturen und wichtige Details mit Klarheit. Der PDAF-Autofokus erfasst Motive schnell und sorgt dafür, dass diese während des Live-Commerce scharf bleiben.

Der HDR-Modus gleicht Lichter und Schatten aus und sorgt so für naturgetreuere Bilder auch bei schwierigen Lichtverhältnissen, wie z. B. bei Überbelichtung, Gegenlicht und schwachem Licht.

KI-Tracking und Gestensteuerung für Präsentationen

Die Focus verfügt über einen motorisierten 2-Achsen-Gimbal, der die Bewegungen des Moderators in Echtzeit verfolgt. Ganz gleich, ob Lehrkräfte sich während des Online-Unterrichts im Raum bewegen oder Kursleiter im Rahmen eines Live-Streams Yoga-Übungen vorführen – Focus sorgt dafür, dass sie stets im Bild und zentriert bleiben.