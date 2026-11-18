BERLIN, 18. November 2026 /PRNewswire/ -- Qonto, die Finanzmanagementplattform für KMU in Europa, hat die Banklizenz erhalten. Keine zehn Jahre nach Marktstart beginnt damit ein neues Kapitel: Die Finanzmanagement-Plattform wird schrittweise um breitere Finanzierungs- und Anlageangebote erweitert.

Ein wichtiger Meilenstein

Im Jahr 2018 erhielt Qonto eine eigene Lizenz als Zahlungsinstitut und arbeitet seit 2019 auf einem eigenen Core-Banking-System. Seither ist aus dem reinen Geschäftskonto eine breite Plattform geworden: Rechnungsstellung, Buchhaltung, Ausgabenmanagement sowie Finanzierungslösungen wie Ratenzahlung.

Der Status als Kreditinstitut erweitert den Tätigkeitsbereich deutlich und markiert die nächste Stufe der regulatorischen Entwicklung. Vorausgegangen sind der Antrag von 2025 sowie belastbare Strukturen in Regulatorik, Governance und Betrieb. Qonto ist seit 2023 durchgehend profitabel.

Eine stärkere Basis für europäische Unternehmen

Finanzierung und Liquiditätsplanung bleiben für kleine Unternehmen in Europa eine Hürde. In einer Umfrage im Auftrag von Qonto unter 1.659 Selbstständigen und kleinen Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien gaben 28 Prozent an, bereits Chancen verpasst zu haben, weil die Finanzierung fehlte. Knapp die Hälfte nennt Cashflow-Management als dauerhafte Herausforderung.[1]

Künftig lassen sich Finanzierung und Geldanlage direkt in die bestehenden Tools einbinden. Zahlungsströme, Kennzahlen und Kreditzugang liegen damit an einer Stelle. Das macht es einfacher, Bedarf zu erkennen und zu handeln: beim Working Capital, bei Investitionen oder beim Einsatz freier Liquidität.

„Seit Tag 1 bauen wir Qonto speziell für die Bedürfnisse von Unternehmer:innen. Denn wir sind überzeugt: Wer Europas Wirtschaft trägt, verdient einen Finanzpartner mit demselben Anspruch", sagt Alexandre Prot, Mitgründer und CEO von Qonto. „Zu vielen KMU in Europa fehlt der Zugang zu geeigneter Finanzierung. Die Lizenz erweitert unsere Möglichkeiten, Unternehmer:innen bei ihrem gesamten Finanzbedarf zu unterstützen, vom Tagesgeschäft bis hin zur Wachstumsfinanzierung. Dabei bleiben wir unserer Tech-DNA und unserem Scale-up-Anspruch treu, um Unternehmen in ganz Europa jederzeit das Beste bieten zu können."