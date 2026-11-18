Bei dem US-Wettanbieter und anderen Plattformen können Nutzer Geld darauf setzen, ob bestimmte Ereignisse eintreten. Bei den sogenannten Mention Markets geht es beispielsweise darum, ob jemand bestimmte Wörter oder Sätze verwendet. Allein die Wetten auf Trumps Rede zur Lage der Nation im Februar erreichten laut US-Medien ein Handelsvolumen von 28 Millionen Dollar (umgerechnet etwa 25,5 Millionen Euro). Zu den nun ausgesetzten Wetten gehörten unter anderem Fragen, welche Spitznamen Trump bis Ende des Jahres für seine Gegner benutzen und welche Länder oder Unternehmen er im November erwähnen werde, berichtete der US-Sender CNBC.

WASHINGTON (dpa-AFX) - Beim Online-Wettanbieter Kalshi darf vorerst kein Geld mehr darauf gesetzt werden, welche Wörter oder Formulierungen US-Präsident Donald Trump bei öffentlichen Auftritten verwenden wird. Die US-Handelsaufsicht CFTC stoppte den Handel mit entsprechenden Verträgen und prüft nach eigenen Angaben, ob derartige Wetten besonders anfällig für Manipulationen sind. Kalshi bestätigte, der Aufforderung nachgekommen zu sein.

Die Handelsaufsicht hatte bereits im September vor besonderen Manipulationsrisiken bei dieser Art von Wetten gewarnt. So könnten Personen mit Zugang zu vorbereiteten Redetexten oder gar Einfluss auf deren Inhalt einen unfairen Vorteil haben. Ob die Verträge tatsächlich gegen US-Recht verstoßen, ist jedoch noch nicht abschließend entschieden. Kalshi muss bis 11. Dezember schriftlich Stellung nehmen. Bis zum Abschluss der Prüfung bleibt der Handel ausgesetzt.

Mitarbeiter des Weißen Hauses verdiente mehr als 100.000 Dollar

Hintergrund ist unter anderem ein Fall von Insiderhandel im Weißen Haus. Ein Mitarbeiter der Regierungszentrale, der früher den Teleprompter während Trumps Reden bediente, nutzte nach Feststellungen der CFTC vertrauliche Informationen aus vorbereiteten Reden des Präsidenten, um auf Kalshi Geld zu verdienen. Weil er die Redetexte vorab kannte, konnte er gezielt darauf setzen, dass bestimmte Wörter vorkommen würden oder nicht.

Insgesamt erzielte der Mitarbeiter namens Gabriel Perez damit nach Angaben der Behörde mehr als 100.000 Dollar Gewinn. Im August einigte er sich mit der CFTC auf einen Vergleich: Er muss die Gewinne zurückerstatten und zusätzlich eine Strafe zahlen. Außerdem wurde gegen ihn ein dreijähriges Handelsverbot verhängt. Perez stimmte dem Vergleich zu, ohne die Feststellungen der Behörde formell anzuerkennen.

Kalshi-Chef kritisiert Entscheidung



Kalshi-Chef Tarek Mansour kritisierte die Entscheidung der Aufsichtsbehörde. "Was der Präsident sagt, bewegt Märkte", betonte er am Dienstag bei einer Veranstaltung des Nachrichtenportals "Axios". Deshalb sei es durchaus sinnvoll, vorherzusagen, was Trump als Nächstes von sich geben werde. Kalshi habe bereits umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen getroffen und mehrere mutmaßliche Manipulationsversuche aufgedeckt.

Der nun verhängte Wettstopp betrifft zunächst entsprechende Gebote auf Trumps Äußerungen bei Kalshi, nicht sämtliche Vorhersagemärkte. So können Nutzer auf der Plattform weiterhin darauf setzen, was andere Politiker wie US-Vizepräsident JD Vance sagen werden./hae/DP/zb



