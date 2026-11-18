Mercedes will mit Auto-Auktion Millionen für Museum erzielen
- Mercedes versteigert 2027 einen seltenen C 111
- Mercedes erwartet zweistellige Millionensumme
- Erlös fließt vollständig in den Ausbau des Museums
STUTTGART (dpa-AFX) - Mercedes-Benz will mit der Versteigerung eines seltenen Fahrzeugs einen satten Millionenbetrag zur Weiterentwicklung des eigenen Museums einnehmen. Versteigert werde am 3. Februar 2027 im Palais du Louvre in Paris ein C 111, teilte Mercedes-Benz mit. Man wolle mit der Auktion einen signifikanten zweistelligen Millionenbetrag erzielen, sagte ein Mercedes-Sprecher auf Nachfrage. Eine konkrete Summe oder den Startpreis für die Auktion nannte er nicht.
Beim C 111 handelt es sich um einen Supersportwagen, der nie in die Serienfertigung ging. Insgesamt seien 17 Mercedes-Benz C 111 gebaut worden. Einer sei bei einem Crashtest eingesetzt worden, drei weitere seien in den 1970er-Jahren demontiert worden, teilte das Unternehmen mit.
Mercedes-Benz: Noch nie wurde ein C 111 verkauft
Die Fahrzeugsammlung des Stuttgarter Autobauers umfasse heute noch 13 Exemplare der verschiedenen C-111-Varianten. Bislang sei noch nie eines davon zum Kauf angeboten worden. Und so schnell soll das auch nicht wieder passieren: Mercedes-Benz habe sich vertraglich verpflichtet, mindestens 25 Jahre lang keinen weiteren C 111 zu verkaufen.
Versteigert wird ein C 111-II aus dem Jahr 1970, der in der Sammlung von Mercedes-Benz als "Wagen 33" geführt wird, wobei die Zahl keine besondere Bedeutung habe. Das Auto mit den Flügeltüren verfüge über einen Vierscheiben-Wankelmotor in der Fahrzeugmitte und 350 PS. 2024 sei der Wagen wieder fahrbereit gemacht worden.
Der Erlös fließt vollumfänglich in die Weiterentwicklung des Museums, wie der Mercedes-Sprecher sagte. Der Konzern entwickle sowohl das Museum in Stuttgart als auch seine virtuellen Angebote weiter, hieß es laut Mitteilung. Ein zentraler Bestandteil sei ein digitaler Zwilling, mit dem Menschen auf der ganzen Welt Zugang zum Markenerbe von Mercedes-Benz erhalten sollen.
135 Millionen Euro für Uhlenhaut-Coupé
Mit Versteigerungen seltener Autos hat Mercedes-Benz in den vergangenen Jahren immer wieder für Aufsehen gesorgt. 2022 hatte der Autobauer nach eigenen Angaben eines von nur zwei Exemplaren des 300 SLR Uhlenhaut-Coupés für 135 Millionen Euro versteigert. Nach Angaben von Mercedes-Benz handelte es sich damit um das bis dato teuerste Auto der Welt./rwi/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie
Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,08 % und einem Kurs von 39,49 auf Lang & Schwarz (17. November 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +7,33 %/+78,89 % bedeutet.
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Es muss doch jemanden in Berlin auffallen, dass das Land am Abgrund ist. Deutschland brauch Benz, Benz Deutschland aber nicht..
Auch die Gewerkschaften, erkennen die die ernst der Lage??? Oder ist da auch nur Partei entscheidend, das Wissen muss noch aneignet / gesucht werden??? Keine Worte heute.
Die Gewerkschaft begreift es offenbar nicht, die Kosten müssen runter, auch die fürstliche Bezahlung der Angestellten, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Sonderpremien, ... Daran wird doch niemand verhungern!
Ein schönes Beispiel dafür, wenn Investoren anfangen, sich ihr eigenes Investment (um jeden Preis) schönzureden. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif
- ignoriert dabei aber die enorme Sonderkonjunktur hier in Deutschland + Europa in dieser Sparte (gerade im August und September abnorme Zulassungszahlen)
- die dennoch - nach wie vor - unterdurchschnittliche E-Auto-Quote bei Mercedes (noch immer weit hinter der z.B. von BMW)
- und das der Quartalsabsatz trotzdem nur bei 492.000 Einheiten lag ... der niedrigste Wert seit 20 Quartalen (und auch nur, weil es damals den Chipmangel gab!)
Sorry, aber was gibt es daran bitte zu feiern? Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/confused.gif