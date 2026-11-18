Reisende wünschen persönliche Kontakte
KI im Tourismus
- KI wird wichtiger, Notlagen brauchen menschliche Hilfe
- KI entlastet Routine, Menschen helfen bei Problemen
- Kommunale Finanznot gefährdet touristische Infrastruktur
LEIPZIG (dpa-AFX) - In der Reisebranche wird Künstliche Intelligenz (KI) laut einer Studie im Auftrag des Deutschen Tourismusverbandes (DTV) immer wichtiger, doch in Notlagen wünschen sich Reisende weiterhin menschliche Ansprechpartner. Der Präsident des DTV, Reinhard Meyer, wirbt deswegen für einen dosierten Einsatz von KI. "Ich warne immer davor zu sagen: Es gibt KI, wir müssen das jetzt unbedingt flächendeckend anwenden", sagte er vor Beginn des Deutschen Tourismustages heute in Leipzig. Die Chance liege darin, Personal von Routineaufgaben zu entlasten.
KI wird für die Reiseplanung genutzt
In der Herbstbefragung des Deutschen Instituts für Tourismusforschung gaben 27 Prozent der Menschen an, im Zusammenhang mit einer Urlaubsreise bereits KI-gestützte Anwendungen genutzt zu haben. Das gelte etwa für die Reiseplanung. Geht es jedoch um die Lösung von Problemen während der Reise, um Kommunikation oder um Unterstützung in Notlagen, dann setzt die Mehrheit der Befragten eindeutig auf menschliche Ansprechpartner.
Gäste nicht mit Technik überfordern
"Die Umfrage hat gezeigt: Das Thema KI ist wichtig, aber es wird auch großer Wert auf Gastfreundschaft gelegt", sagte Meyer. Als Beispiel für eine technische Lösung nannte er den digitalen Check-in in Hotels. "Aber auch da gilt: Wenn beim Check-in irgendein Problem auftritt, muss immer ein Mensch im Hintergrund sein, der bei solchen Prozessen helfen kann. Sonst kann man die Menschen schnell überfordern, und nichts ist für ein touristisches Unternehmen schlimmer als verärgerte Touristinnen und Touristen."
Der Tourismustag in Leipzig steht unter dem Motto "Weniger Routine, mehr Gastfreundschaft: Wie KI die Arbeit im Tourismus verändert." Mit mehr als 500 Anmeldungen verzeichne das Branchentreffen einen Rekord, sagte Meyer. Das zeige, dass man mit dem Thema einen Nerv getroffen habe. Es gebe allerdings auch viel Unsicherheit. Zudem seien die Kosten für KI-Lösungen eine Herausforderung für die Betriebe.
Klamme Kassen der Kommunen bedrohen Tourismus
Ein zweites großes Thema auf dem Tourismustag werden laut Meyer die klammen Kassen der Kommunen sein. Das sei bedrohlich auch für den Tourismus. "Wir haben in Deutschland viele Akteure, die den Tourismus fördern, unterstützen und vor Ort organisieren. Und das geschieht in der Regel über kommunale Einrichtungen. Es gibt zum Beispiel die Tourist-Informationen und andere touristische Infrastruktur. Die muss fortlaufend erhalten und modernisiert werden. Das geht im Grunde genommen vom Wanderweg bis hin zu einem Thermalbad", sagte Meyer.
"Nun muss man wissen, dass der Tourismus eine freiwillige Aufgabe der Kommunen ist. Das heißt, die Kommunen sind angehalten, zunächst einmal ihre Pflichtaufgaben zu erfüllen und zu finanzieren. Und dann bleibt eben am Ende des Tages immer weniger über für die freiwillige Aufgabe Tourismus. Damit gerät der Tourismus vor Ort in Verteilungskämpfe." Angesicht der dramatischen Lage müssten Bund und Länder dringend zu einer Neuregelung der Kommunalfinanzen kommen, forderte der Verbandschef./bz/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,32 % und einem Kurs von 7,373 auf Lang & Schwarz (17. November 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,3750EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +36,20 %/+8,96 % bedeutet.
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Community Beiträge zu TUI - TUAG50 - DE000TUAG505
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TUI eingestellt.
Das ist echt süß von Dir! Da kommen nicht belegte, reine Bauchgefühls-Aussagen wie:
„Es gibt keinen richtigen Handel mehr“ (zeigen die Volumina nicht, auch nicht der 5% Einstieg von Pale Fire)
„Die LVs schieben sich die Aktien hin und her“ (geben die Meldungen vom Bundesanzeiger nicht her)
„Die LVs müssen irgendwann covern“ (ist falsch).
Worauf ich antworte mit Fakten von Yahoo Finanzen (XETRA Kurse), Bundesanzeiger bzw. Leerverkauf.de (Short-Positionen), dgap (Pale Fire Stimmrechte), IATA (Kerosinpreise), die TUI IR Website (Tag der Zahlen) und die allgemeine Erkenntnis, dass eher der Crack Spread/Kerosinpreis relevant ist, denn der Rohölpreis.
Da ist der endlich, der lang ersehnte neue Ankeraktionär! Weiß zwar nicht, was es gebracht hat – dem Kurs hat es bisher nichts gebracht, siehe unten – aber, dass ein (semi) professioneller Investor Aktien kauft, ist per se erst mal als positiv zu sehen.
Ansonsten schaffe ich es nicht, die vorhandenen Informationen zu Pale irgendwie logisch mit einem 5% Investment in TUI in Verbindung zu bringen. Da steht etwas von 400 Mio Portfolio zum Jahresende 2025 (und dann kauft man für 150 Mio Euro TUI Aktien?), Private Equity per se, die bisherigen Investments wie Groupon, Tourismus und/oder Rohstoffexpertise kann man nicht direkt herauslesen, deren Expertise bei der Globalisierung von Geschäftsmodellen (braucht TUI das??), etc. Aber gut, da steht auch „we support the non-profit sector“, vllt fällt das TUI Investment darunter. Das muss der geneigte Leser jetzt nicht ernst nehmen.
Was natürlich auffällt: in dem Zeitraum, in dem die die letzten 2% gekauft haben (Ende Sep bis Ende Okt), hat der Kurs 4 Cent verloren, während der Dax ein Prozent zugelegt hat. In anderen Worten: die haben jeden Tag eine halbe Mio TUI Aktien gekauft und der Kurs hat den Gesamtmarkt trotzdem underperformed. Wenn man unterstellt, dass die ggfs in Aug/Sep mit dem Aufbau der Position angefangen haben, ist die Underperformance noch deutlicher.
Jetzt stellen wir uns mal vor, dass hier ein LV eine 5%ige Short-Position aufgebaut hätte mit vllt 45 Einzelmeldungen über den Bundesanzeiger. Was wäre hier die Sau am Kreisen gewesen, was wäre geschimpft worden, jeden Kurs hätte man „den Freunden“ zugeschustert. Aber 5% Kauf über die Börse ohne Kurseffekt – wen interessiert’s? ;-)
In der Tat sehr solide Ergebnisse von RCL und NCLH. Da scheint also wenig Gegenwind aktuell zu kommen, was für 2026/27 positiv ist.
So ein dummer Beitrag............Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif