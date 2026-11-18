BRÜSSEL (dpa-AFX) - Um regionale Preisunterschiede zu verringern und die Elektrifizierung des Kontinents voranzutreiben, sollen Europas Stromnetze künftig besser verbunden und schneller ausgebaut werden. Unterhändler der EU-Staaten und des Europäischen Parlaments verständigten sich in Brüssel darauf, Hürden zu beseitigen, die den Ausbau der europäischen Strominfrastruktur bremsen. Das teilten beide Seiten mit.

Das Paket soll Europa unabhängiger und widerstandsfähiger in der Energieversorgung machen. So sollen konkret etwa Genehmigungen für Projekte im Bereich erneuerbare Energien, Stromnetze, Speicheranlagen und Ladestationen schneller erteilt werden. Ziel ist unter anderem, dass langfristig etwa mehr günstiger Wind- und Solarstrom dort ankommen soll, wo er gebraucht wird - und so auch regionale Preisunterschiede verringert werden können. Außerdem soll das Energiesystem widerstandsfähiger und besser gegen physische sowie Cyber-Angriffe abgesichert werden.