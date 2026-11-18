KIEW (dpa-AFX) - Die teilweise Zerstörung der für Russland strategisch wichtigen Krim-Brücke ist der Ukraine nach Angaben der Staatsführung ausschließlich mit selbstproduzierten Waffen gelungen. Die dafür eingesetzten Drohnen und Marschflugkörper hätten eine gute Trefferquote und sich bewährt, schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj am späten Abend auf der Plattform X. "All dies sind Waffen aus ukrainischer Produktion." Bei der Technologieentwicklung im Verteidigungssektor gehöre die Ukraine derzeit weltweit zu den Top drei. "In Europa sind wir meiner Meinung nach die Nummer Eins."

Selenskyj sagte weiter, die Technologien und Unternehmen seines Landes entwickelten sich sehr gut. "Wir haben auf russische Angriffe reagiert und werden dies auch weiterhin tun. Wir dürfen vor den Russen nicht zurückschrecken."