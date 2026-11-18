Putin beklagte "staatlichen Egoismus", eine "Fragmentierung der Weltwirtschaft" und rief die Staaten zur Zusammenarbeit auf. Es müsse um "Partnerschaft statt Isolation und Dialog und nicht um Ultimaten" gehen, sagte Putin vor der Ankunft Trumps. Er kritisierte einmal mehr die Sanktionen des Westens gegen Russland im Zuge seines Angriffskrieges gegen die Ukraine.

SHENZHEN (dpa-AFX) - Russlands Präsident Wladimir Putin setzt große Erwartungen auf sein erstes Dreiertreffen mit US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping im südchinesischen Shenzhen. Er erwarte einen "großen potenziellen Nutzen" der Gespräche am Donnerstag, sagte Putin in seiner Rede auf dem Gipfel der Asiatisch-Pazifische Wirtschaftsgemeinschaft (Apec). Ziel müsse es sein, politische, wirtschaftliche und Sicherheitsinteressen der drei Staaten durch die Suche nach Kompromissen auszubalancieren.

Russland sei inzwischen der "Rekordhalter" bei Sanktionen und behaupte sich gegen sie, während der Westen sich damit selbst schade, sagte Putin. So büße etwa die EU wirtschaftliches Potenzial ein, weil sie auf billige russische Energie verzichte. Deutschland und die anderen Verbündeten der Ukraine verfolgen mit den Sanktionen das Ziel, Putins seit bald fünf Jahren andauernden Krieg zu stoppen.

Putin fühlt sich in China "unter Freunden"



Auch bei seinem anschließenden bilateralen Treffen mit Xi betonte Putin das Ziel, ein "gerechteres System für eine Weltordnung" aufzubauen. Unter nicht einfachen geopolitischen Bedingungen funktioniere die außenpolitische Zusammenarbeit der beiden UN-Vetomächte auf internationaler Bühne stabil, sagte er. Die beiden Staatschefs hoben bei ihrem Treffen die positive Entwicklung ihrer Partnerschaft hervor. "Wir sind sehr froh, hier unter Freunden zu sein", sagte Putin.

Der Apec gehören 21 Volkswirtschaften an, darunter die USA, China und Russland. Die Staatengruppe will den freien Handel und die wirtschaftliche Zusammenarbeit im asiatisch-pazifischen Raum fördern.

China nutzt den diesjährigen Gipfel, um sich als wichtiger Partner für die Weltwirtschaft zu präsentieren. Die Gastgeberstadt Shenzhen steht dabei symbolisch für den wirtschaftlichen Aufstieg des Landes. Seit sie zur Sonderwirtschaftszone gemacht wurde, ist die Stadt zu einer Hightech-Metropole avanciert, in der heute Konzerne wie Huawei, Tencent und der Elektroautobauer BYD ihren Sitz haben./jpt/DP/zb



