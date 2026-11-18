dormakaba setzt sich neue Ziele: Profitables Wachstum im Fokus
dormakaba stellt die Weichen auf Wachstum: Intelligente Zutrittslösungen, gezielte Zukäufe und mehr Servicegeschäft sollen Umsatz und Profitabilität bis 2028/29 steigern.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- dormakaba will den Nettoumsatz bis zum Geschäftsjahr 2028/29 jährlich organisch um 3–5 % steigern; zusätzlich sind über den Zyklus 3–5 % anorganisches Wachstum geplant.
- Die operative Gewinnmarge nach IFRS soll bis 2028/29 rund 14 % erreichen – etwa 400 Basispunkte mehr als die 10 % im Geschäftsjahr 2025/26.
- Weitere Finanzziele sind eine Cash Conversion von rund 100 % pro Jahr über den Zyklus und ein ROCE von über 35 % bis 2028/29, bei unverändertem Konsolidierungskreis.
- Eine dreijährige Transformation brachte Einsparungen von 235 Mio. CHF und eine bereinigte EBITDA-Marge von 16,1 %, den bislang höchsten Wert des Unternehmens.
- Die Wachstumsstrategie setzt auf Nordamerika, ausgewählte Zielbranchen und den Ausbau wiederkehrender Serviceangebote; Innovation und gezielte Akquisitionen sollen diese Bereiche unterstützen.
- dormakaba will sich mit intelligenten Zutrittslösungen weiter differenzieren, unter anderem durch KI, Cloud-Technologien und interoperable LEGIC-Systeme, sowie durch effizientere Fertigung und geringere Komplexität.
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